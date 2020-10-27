شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة توقع قانونا للتنبؤ بالطقس الفضائى والحد من أضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لطقس الفضاء مثل التوهجات الشمسية أن يعطل الإلكترونيات والأقمار الصناعية بشكل خطير، لذا قررت حكومة الولايات المتحدة الاعتماد على طرق دفاعية أكبر، إذ وقع الرئيس ترامب على قانون PROSWIFT أو تعزيز الأبحاث والمراقبة الخاصة بطقس الفضاء لتحسين التنبؤ بالغد، وهو مشروع قانون سيساعد على التنبؤ بالطقس الفضائى والحد من الأضرار عند حدوثه.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يطالب القانون الجديد الوكالات الفيدرالية مثل ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA) ووزارة الدفاع بالتنسيق مع الشركات الخاصة دراسة التأثير المحتمل لهذا الطقس وتحفيز البحث لكل من التنبؤ والتكنولوجيا لتحمل الآثار.

يتعين على الوكالات أيضًا تطوير نسخة احتياطية للقمر الصناعي الخاص بالمرصد الشمسي والهيليوسفير البالغ من العمر 25 عامًا، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يؤدى قانون PROSWIFT إلى اتخاذ تدابير ذات مغزى، لكت يعتقد السياسيون أن الأمر يستحق التكلفة، إذ أشار السناتور عن ولاية كولورادو كوري جاردنر بأن حادثًا شديدًا للطقس الفضائى قد يكلف ما يصل إلى 2.6 تريليون دولار من خلال انقطاع التيار الكهربائى وتعطل الأقمار الصناعية ومشاكل الحركة الجوية، وستجنى الولايات المتحدة الأموال التى تنفقها وتحقق أرباحًا إذا استطاعت أن تتعافى من سلوك الشمس الأكثر تطرفاً مع القليل من المشاكل نسبياً.