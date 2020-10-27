شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون "قماش ذكى" يمكنه التعرف على الأطعمة والمشروبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون فى مايكروسوفت بالتعاون مع العديد من الجامعات، قماش ذكى يمكنه اكتشاف الأطعمة والمشروبات التى توضع عليه بناء على اللمس فقط، وأطلقوا عليه اسم Capacitivo، إذ يستخدم القماش مزيجًا من شبكة قطب كهربائى وتعلم الآلة لقياس كل من المادة وشكل عنصر معين، كما يمكنه اكتشاف بعض الحاويات أيضًا، بما فى ذلك الأكواب والأوعية.

وقام الباحثون فى البداية بنسج التكنولوجيا فى مفرش المائدة، وتصوروا أنها مفيدة بشكل خاص للطهى، إذ يمكن أن يقترح التطبيق المصاحب لهذا القماش الذكى وجبة بناءً على ما هو موجود على الطاولة، بينما يعرف تطبيق النظام الغذائى ما تناولته.

ويتخيل العلماء أيضًا أن Capacitivo يمكن أن يعمل كأداة للذاكرة، إذ قد يذكرك بأخذ سماعات الأذن قبل الخروج من الباب، أو بضرورة التنظيف إذا تركت وعاء طعام فارغًا.

ويعد هذا القماش مجرد مشروع أولى، إذ لا يتعرف على الأشياء المعدنية، ولت يعمل بشكل جيد مع الكتب أو العناصر الأخرى ذات الحواف المربعة، كما أنه يعانى من مشاكل مع بطاقات الائتمان والعناصر الأخرى التى ليس لها تأثير سعة واضح، بينما بعض المشروبات لا تعطى نتائج موثوقة.

وستتحسن التكنولوجيا بمرور الوقت، ويأمل الفريق فى الكشف عن المعادن، وتمكين الإدخال باللمس من بين ترقيات أخرى، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يؤدى ذلك إلى منزل ذكى سلس حقًا حيث لا يتعين عليك الاعتماد على الموازين الذكية أو المسح الضوئى أو غيرها من الأساليب غير المستقرة لاكتشاف ما يوجد فى مطبخك.