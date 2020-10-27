تكنولوجيا: شركة روسية تطور طائرات بدون طيار تشحن بالليزر

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ومع وصول حزمة الليزر إلى جسم المروحية يتم تحويلها إلى التيار المستمر الذي يتحول فيما بعد إلى التيار المتناوب اللازم لتشغيل محركات تدفع المروحية إلى الأمام، بحسب روسيا اليوم، وأشار التقرير إلى أن طاقة اشعة الليزر تتحول كذلك إلى طاقة حرارية تتوزع على سطح جسم المروحية، بما في ذلك أجزائه المظللة، ما يضمن التوزع المنتظم للحرارة على جسم المروحية كله.
يذكر أن اختراع شركة "إينيرجيا" الروسية سيستخدم في طائرات ومروحيات بطيئة صغيرة الحجم من دون طيار تقلع وتهبط عموديا وتقوم بنقل الحمولة والتصوير الفوتوغرافي والرصد البصري ورصد الفيديو وتنفيذ غيرها من المهام، وستستخدم المروحية التي تتلقى طاقة الليزر ليلا ونهارا خلافا للمروحيات المسيرة التي تعتمد طاقة الشمس.
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