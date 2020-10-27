شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن عن خدمة للألعاب السحابية لنظام أندرويد والويب.. اعرف مزاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك اليوم عن خدمتها للألعاب السحابية لأجهزة الكمبيوتر ومنصات أندرويد، لكن ينبغي ملاحظة أن خدمة Facebook cloud gaming ليست منافسًا لـ Microsoft Project xCloud أو Google Stadia، لكن بدلاً من ذلك، يهدف فيس بوك إلى جعل لاعبي الأجهزة المحمولة يستمتعون بالألعاب دون تنزيل اللعبة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإذا كان هناك إعلان عن لعبة محمولة على فيس بوك، فسيكون المستخدم قادرًا على تجربة اللعبة على الفور دون تنزيلها، ونظرًا لقيود متجر أبل ستور، لن تكون خدمة الألعاب السحابية الجديدة على فيس بوك متاحة على أجهزة iOS.

على جانب آخر وصل تطبيق خدمة المواعدة التابع Facebook Dating إلى أوروبا، حيث كشفت الشركة في بيانها أن توسيع انتشار التطبيق جاء لمساعدة المزيد من الأشخاص في العثور على علاقات ذات مغزى من خلال الأشياء المشتركة بينهم، مثل الاهتمامات والأحداث والمجموعات.

وبحسب الشركة فيعد Facebook Dating مساحة مخصصة للاشتراك داخل تطبيق فيس بوك، ويمكنك إنشاء ملف تعريف Facebook Dating ببضع نقرات، حيث تسهل المواعدة على فيس بوك مشاركة ذاتك الحقيقية وتمنحك نظرة أكثر واقعية على شخص ما، بحسب الشركة.

وكشفت فيس بوك أن تطبيق Dating أصبح الآن متاحا في النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، كرواتيا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، لاتفيا، مالطا، هولندا، بولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وسلوفينيا وسلوفاكيا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.