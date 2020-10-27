تسريبات تكشف النقاب عن أهم ميزات هاتف Galaxy S21 Ultra

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2020 11:12 مساءً

كشفت تسريبات جديدة عن أهم التحديثات لهاتف سامسونغ S21 ultra، الذي يتميز ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة. ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 60W أو 66W..

وسيأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميغابيكسل، ومستشعر سيلفي بدقة 40 ميجا بيكسل.

وأكدت التسريبات أن سامسونغ ستقدم هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED مقاس 6.8 بوصة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث من 120Hz إلى 144Hz، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذا الهاتف سيأتي بحواف منحنية في الشاشة، وبأبعاد 165.1 ملم × 75.6 ملم × 8.9 ملم.

كما يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بمستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل في الكاميرا الأمامية المميزة بتصميم على فتحة في منتصف الجزء العلوي من الشاشة.

ووفقاً للتسريبات السابقة، يحتوي الهاتف على كاميرا متعددة الوحدات أعيد تصميمها، سيجمع Galaxy S21 Ultra بين أربع وحدات بصرية، كما يمكن إطلاقه بلونين فقط: الأسود والفضي، إلى جانب اللون البنفسجي، مع توقعات أن يضم هذا الإصدار قلم S.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن سامسونغ تستعد لإطلاق سلسلة Galaxy S21 في شهر يناير من العام المقبل، أي قبل الموعد السنوي المتوقع لإطلاق إصدارات Galaxy S الجديدة خلال شهر فبراير.