شاهد الهاتف iPhone 12 يستعرض عضلاته في سلسلة من إختبارات السقوط

فاطمة أيت طالب - دبي - مع هواتف iPhone 12 Series الجديدة، إستخدمت شركة آبل ما تطلق عليه إسم Ceramic Shield، وهي طبقة زجاجية واقية جديدة تقول آبل أنها أقوى بنحو 4 مرات من الطبقات الزجاجية الواقية المستخدمة في طرازات الآيفون السابقة. نكره أن نعرف بأنفسنا ما إذا كان هذا الادعاء صحيحًا أم لا، ولكن القائمين على قناة EverythingApplePro على اليوتيوب قرروا إختبار ذلك من خلال إجراء سلسلة من إختبارات السقوط لهواتف آبل الجديدة.

بالكاد يمكن وصف هذه الإختبارات بأنها علمية نظرًا لوجود العديد من السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن نتغاضى عنها مع هواتفنا، ولكن لا يزال من المفترض أن تعطيك فكرة عن مدى صلابة هواتف iPhone الجديدة. إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لمشاهدة مقطع الفيديو، فيبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالجسم الفعلي للهاتف iPhone نفسه، فإن أداء iPhone 12 كان أسوأ قليلاً مقارنة بـ iPhone 12 Pro.

هذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أن iPhone 12 Pro يستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ على مستوى الإطار، في حين أن iPhone 12 يستخدم الألومنيوم، وهو أكثر نعومة قليلاً، إلا أنه أثناء إختبارات السقوط، بدا أنه ينكمش بسهولة مقارنةً بـ iPhone 12 Pro. بالنسبة لمزاعم وجود طبقة زجاجية واقية أقوى، يبدو أن تصريحات آبل كانت صحيحة.

وفقًا لـ EverythingApplePro، فقد أوضحت أن سلسلة iPhone 11 Series فشلت بالفعل في إختبار السقوط على الشاشة، بينما لم يحدث ذلك مع iPhone 12. ومع ذلك، فقد لاحظوا وجود بعض البكسلات الميتة، لذلك بينما لم ينكسر الزجاج، يبدو أن الأجزاء الداخلية تأثرت بالسقوط. ومع ذلك، نشك في أن يقوم كثير من الناس بإسقاط هواتفهم الذكية من مثل هذه الارتفاعات الكبيرة، ولكن قد يكون من الجيد الحصول على غطاء واقي لحماية إستثمارك.