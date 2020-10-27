الشاحن MagSafe الجديد من آبل يشحن هواتف iPhone القديمة بسرعة بطيئة جدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - شاحن MagSafe الجديد من آبل هو في جوهره عبارة عن نظام شحن لاسلكي. بينما تم تصميمه مع أخذ iPhone 12 في الاعتبار، فقد أوضحت شركة آبل أنه سيشحن هواتف iPhone القديمة التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ولكن يبدو أنه حتى لو كنت تمتلك جهاز iPhone أقدم، فقد لا يكون MagSafe مناسبًا لك.

هذا لأنه وفقًا لمقطع فيديو تم نشره من قبل قناة Max Tech على اليوتيوب، فقد تبين أنه بينما يعمل MagSafe ويشحن أجهزة iPhone القديمة، فإنه يشحنها بسرعة بطيئة جدا تبلغ أقل من 2W، وهي سرعة غير قابلة للاستخدام تقريبًا إلا إذا كنت لا تمانع الانتظار لساعات حتى يتم شحن iPhone الخاص بك.

هذا غريب لأنه وفقًا لشركة آبل، فإن MagSafe يعمل على شحن هواتف iPhone 12 بسرعة تصل إلى 15W، بينما يقوم بشحن الأجهزة الأخرى المتوافقة مع معيار Qi بسرعة 7.5W، لذلك لسنا متأكدين من سبب ذلك. من غير الواضح ما هو السبب الذي أدى إلى حدوث هذا، أو ما إذا كان هناك عيب في العتاد أو مشكلة في البرمجيات تتسبب في شحن الأجهزة ببطء شديد.

في كلتا الحالتين، يبدو في الوقت الحالي أنه إذا كنت ترغب في شحن iPhone 12 الخاص بك لاسلكيًا، فقد يكون من الأفضل لك البحث عن بدائل غير تابعة لشركة آبل والتي من المرجح أن توفر الشحن بسرعة أعلى من 2W.