تكنولوجيا: وان بلس تكشف رسمياً عن هواتف Nord N10 5G وN100 المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف Nord N10 5G وN100 المتوسطة، التي تتميز بشاشة LCD وتضم رقاقات معالج Snapdragon.

هاتف OnePlus Nord N10 5G

ينطلق هاتف OnePlus Nord N10 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.49 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وطبقة حماية من Gorilla Glass 3.

أيضاً ينطلق هاتف OnePlus Nord N10 5G بمعالج Snapdragon 690 التي تضم اثنان من أنوية Kryo 560 الجديدة، لكن مع كرت شاشة Adreno 619L، كما تأتي شريحة مودم X51 لدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G sub-6.

كما يأتي هاتف OnePlus Nord N10 5G بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.1، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh مع تقنية الشحن السريع Warp Charge 30T، أيضاً يأتي الهاتف بمنفذ 3.5مم للسماعات.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف OnePlus Nord N10 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، مع اثنان من المستشعرات لدعم عمق التصوير وتصوير macro.

كما تدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية أو 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، ويدعم تصوير بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

وتقدم وان بلس هاتف OnePlus Nord N10 5G بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 350 يورو أو 330 جنيه إسترليني.

هاتف OnePlus Nord N100

تقدم وان بلس هاتف OnePlus Nord N100 المتوسط اليوم بشاشة IPS LCD بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما يدعم الشاشة طبقة من Gorilla Glass 3، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف OnePlus Nord N100 بطارية بقدرة Snapdragon 460 المميزة بدقة تصنيع 11 نانومتر، وأنوية Cortex-A73 مع كرت شاشة Adreno 610، أيضاً يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في UFS 2.1، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وتقدم وان بلس هاتف OnePlus Nord N100 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مكبرات صوتية ستريو، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 18W.

وتتميز الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro ولدعم عمق التصوير، كما تتضمن الإعدادات فلاش LED، وتدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

هاتف OnePlus Nord N100 ينطلق بسعر 200 يورو أو 180 جنيه إسترليني، وينطلق كلا الهاتفين بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة OxygenOS 10.5، كما يتوفر الهاتفين في السوق الأوروبي في بداية الشهر المقبل.

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