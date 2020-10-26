تكنولوجيا: LG تقدم سماعة LG TONE Free FN7 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وحافظة UV-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة LG أحدث إصداراتها من السماعات اللاسلكية LG TONE Free FN7، التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتأتي بحافظة UV-C لدعم القضاء على الفيروسات والميكروبات أثناء شحن السماعة بإستخدام الأشعة الفوق بنفسجية.

قدمت شركة LG حافظة UV-C بالأشعة فوق البنفسجية للمرة الأولى مع سماعات LG TONE Free FN6، واليوم تعود الشركة لتقدم الحافظة من جديد مع سماعتها الجديدة LG TONE Free FN7 مع تحسينات في الحافظة التي تأتي الآن بإضاءة LED لدعم إظهار حالة الشحن وأيضاً عند إنتهاء الحافظة من تعقيم السماعة والقضاء على الميكروبات.

وتعمل حافظة UV-C المميزة لسماعة LG TONE Free FN7 على القضاء على الميكروبات والبكتيريا العالقة بالسماعة الداخلية أثناء الشحن بنسبة 99.9٪، كما تعمل على تعقيم السماعة من الفيروسات مثل COVID-19 على سبيل المثال، حيث تستغرق الحافظة دقيقة لإتمام عملية التعقيم.

أيضاً تقدم LG سماعة LG TONE Free FN7 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، والتي تعمل من خلال ثلاثة من الميكروفونات في كل جهة من السماعة، مع تصميم Vortex Ribs الذي يتوافق مع الأذن، لدعم المستخدم بإلغاء أكثر فعالية للضوضاء المحيطة.

من جانب أخر تأتي سماعة LG TONE Free HBS-FN7 بنفس المواصفات المميزة لإصدار الشركة السابق LG TONE Free FN6، حيث تضم تقنية Meridian الصوتية، وتتميز بعمر شحن يصل إلى 7 ساعات دون ميزة إلغاء الضوضاء، أو 5 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء.

أيضاً يمكن شحن السماعة اللاسلكية لمدة 5 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى ساعة كاملة، ومن المتوقع أن تكشف LG لاحقاً عن سعر هذا الإصدار الذي يتوفر خلال هذا الربع في أسواق آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

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