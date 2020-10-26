تسريب جديد يكشف عن تفاصيل إضافية حول مواصفات الهاتف Galaxy S21 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy S21 Ultra لن يحصل على ترقية كبيرة مقارنة مع الهاتف Galaxy S20 Ultra الحالي، على الأقل بناءً على التسريبات التي حصلنا عليها من المسربين. وفي حالة إذا كنت تعتقد بأن الوقت لا يزال مبكرًا على ظهور الشائعات والتسريبات المتعلقة بتشكيلة Galaxy S21 Series، فليكن أن هناك العديد من التقارير التي ذكرت بأن شركة سامسونج تخطط لإزاحة الستار رسميًا عن هذه التشكيلة في شهر يناير المقبل، وهذا ما يعني في وقت مبكر عن المعتاد.

الهاتف Galaxy S21 Ultra الجديد سيضم شاشة أصغر قليلاً، ولكن سيكون هو العضو الوحيد في تشكيلة Galaxy S21 Series الذي سيضم شاشة منحنية الطرفين نظرًا لأن الهاتفين Galaxy S21 و +Galaxy S21 سيواصلان إستخدام شاشات مسطحة، ولكن هناك إحتمال أن يتم رفع معدل تحديث الشاشة إلى 144Hz.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد الآن كذلك أن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميغابكسل، تمامًا كما هو الحال في الهاتف Galaxy S20 Ultra الحالي، ولكن قد تكون هناك ترقيات أخرى. ليست هناك أي معلومات حول بقية الطرازات، ولكن الصور الحاسوبية التي تم تسريبها حتى الآن تكشف لنا أن Galaxy S21 Ultra سيضم أربع كاميرات في الخلف، وستكون واحدة منها عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار، في حين لا تزال وظائف بقية الكاميرات غير معروفة.

كما جرت العادة دائمًا، ستقوم شركة سامسونج مرة أخرى مع تشكيلة Galaxy S21 Series بإستخدام المعالج Snapdragon 875 القادم من كوالكوم في بعض البلدان، في حين ستستخدم المعالج Exynos 2100 الخاص بها في البلدان التبقية.

وبغض النظر عن المعالج، فقد سمعنا أيضًا أن الهاتف Galaxy S21 Ultra سيضم بطارية بسعة 5000mAh على غرار الهاتف Galaxy S20 Ultra الحالي، وسيأتي مسبقًا إلى جانب الأعضاء الآخرين في التشكيلة مع نظام Android 11 ومع واجهة Samsung One UI 3.0.

في حالة إذا أعلنت شركة سامسونج بالفعل عن تشكيلة Galaxy S21 Series في شهر يناير المقبل، فهناك إحتمال كبير أن يتم طرحها في السوق في شهر فبراير الموالي بدلاً من مارس.