شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 دول أوروبية توقع اتفاقيات 5G مع الحكومة الأمريكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توقيع أربع دول أوروبية أخرى على بيانات أمان لشبكات الجيل الخامس، إذ أصدرت كل من جمهورية سلوفاكيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية إعلانًا مشتركًا مع الولايات المتحدة، بينما وقعت كوسوفو على مذكرة تفاهم، وكان نص الأربعة متشابهًا جدًا.

ووفقا لموقع Zdnet الأمريكى، جاء فى أحد الإعلانات: "لتعزيز نظام بيئى نابض بالحياة وقوى لشبكات الجيل الخامس، تعتقد جمهورية سلوفاكيا والولايات المتحدة أن التقييم الدقيق للموردين وسلاسل التوريد يجب أن يأخذ فى الاعتبار سيادة القانون؛ والبيئة الأمنية؛ وممارسات المورد الأخلاقية؛ وامتثال المورد للأمن المعايير وأفضل الممارسات".

تندرج الإعلانات ضمن برنامج الشبكة النظيفة لواشنطن الذى تم الإعلان عنه فى أغسطس لتغطية شركات الاتصالات ومتاجر التطبيقات والحوسبة السحابية والكابلات تحت سطح البحر.

ومنذ ذلك الوقت، زعمت الولايات المتحدة أن الكثير من أوروبا - سواء من خلال الحظر الحكومى أو شركات الاتصالات الكبرى قد انضمت إلى برنامج الشبكة النظيفة.

جدير بالذكر كشفت شركة أبل النقاب عن أول هواتف أيفون iPhone 12 متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، وستكون جميع الهواتف الأربعة من سلسلة iPhone 12 مزودة بتقنية 5G، وقد تداول الحديث عن "5G " منذ سنوات، إلا أن هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا اللاسلكية فائقة السرعة تطور الآن إلى شيء حقيقى ملموس يمكن للناس استخدامه بالفعل، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول 5G.