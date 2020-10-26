شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو iPhone 12 يشكون من عيوب بالهواتف الجديدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع MacRumors المهتم بأخبار وتقنيات شركة أبل أن بعض مستخدمى هواتف iPhone 12 الجديدة اشتكوا من عيوب فى أجهزتهم، وتبعا للمعلومات التى أوردها الموقع فإن بعض مالكى هواتف iPhone 12 أشاروا إلى أنهم لم يلحظوا فرقا كبيرا بين الهواتف الجديدة وهواتف أيفون التى طرحتها أبل العام الماضى، خاصة عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، كما أشاروا إلى أنهم لم يجدوا تغيرات فى عمل المستعر البيومترى، وأن حساس Face ID فى الهواتف الجديدة يعمل بنفس السرعة التى كان يعمل بها فى هواتف آيفون التى طرحت السنة الماضية".

ووفقا لموقع RT، أشار المستخدمون تبعا للموقع إلى أن عملية تثبيت الشاحن الجديد الذى أعلنت عنه أبل خلال حدثها التقتى، والذى يوضع على ظهر هواتف آيفون الجديدة ليست بتلك السهولة".

ومن جهة أخرى أشار مقال نشرته صحيفة Verge إلى أن "العيب الأساسى فى هواتف iPhone 12 Pro الجديدة هو التفريغ السريع لشحن البطارية، وخصوصا عند الاتصال بشبكات 5G، فتبعا للمقال: "بعد استخدام هذ الهواتف لمدة ساعتين ونصف الساعة فى حال كانت شاشتها تعمل أيضا، كان معدل الشحن ينقص بمقدار 18%"، الأمر الذى أشار إليه الخبراء فى موقع Engadget أيضا، حيث ذكروا أن الأشخاص الذين اعتادوا على مدة عمل هواتف iPhone 11 "سيشعرون بخيبة الأمل قليلا" من مؤشرات عمل البطارية فى الطراز الجديد.

وكانت أبل قد أعلنت فى 13 أكتوبر الجارى عن 4 نماذج جديدة من هواتفها هى iPhone 12 و 12 minو12 Pro و12 Pro Max، والملفت للنظر أن هذه الهواتف طرحت للمستخدمين فى بعض البلدان بعلب خالية من الشواحن والسماعات.

وحصلت هذه الأجهزة على معالجات A14 Bionic الجديدة التى قالت أبل "إنها أقوى معالجات طورتها للهواتف حتى الآن"، كما حصلت كاميرا هواتف iPhone 12 على تقنية HDR 3، وتقنية تحسين دقة التصوير من الاتجاه المقأبل للضوء.