ناقلة بحرية صديقة للبيئة تستخدم طاقة الرياح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2020 11:37 صباحًا

اعلن مؤخرا، عن مشروع إنشاء سفينة صديقة للبيئة، طورتها شركة Vindskip النرويجية للمنشآت البحرية، حيث استحوذت شركة هوجلوند لصناعة الأجهزة البحرية على حصة الأغلبية من المشاركين في إنشاء المشروع، ومن بينهم شركة Stadt النرويجية لأنظمة تشغيل الكهرباء.

وقد كشف النموذج الأولي للسفينة الناقلة للسيارات والمركبات، ومن المقرر تشغيلها باستخدام طاقة الرياح والغاز الطبيعي المسال، والطاقة الكهربائية، وذلك لتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء.

ووفق موقع Splash 247 لأخبار النقل البحري: ”تم تصميم هيكل سفينة Vindskip خصيصا ليعمل مثل الشراع، ولتسخير الريح لتوليد قوة السحب وتوفير نظام طاقة إضافي، بينما تقلل من قوة السحب الديناميكي الهوائي بنسبة تصل إلى 75٪ مقارنةً مع تصميم هيكل السفينة التقليدي“.

وسيتم تشغيلها أيضا بوساطة نظام دفع هجين مرن، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي المسال، ويمكن أن يستخدم الغاز الحيوي المسال (LBG) لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتشير التقديرات إلى أن تصميم سفينة Vindskip سيقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 63٪، وسيقلل من أكاسيد النيتروجين بنسبة 96٪، مقارنة مع السفن الحاملة للسيارات وذات السعة المماثلة العاملة حاليًا.

وقال بورج نوجفا رئيس ”هوجلوند“ والمشروع: ”مع زيادة الضغط على الشحن، ومع مراعاة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، من المهم أن نظهر مدى ابتكارنا في مواجهة هذا التحدي البيئي الحاسم“.

وأشار نوجفا إلى أن ”نظام تشغيل السفن بمساعدة الرياح يتمتع بإمكانيات كبيرة، ولكنه يحتاج إلى دمج دقيق بين الأجهزة والبرامج الإلكترونية لتحقيق ذلك“.