هاتف ذكي من فيفو… هذه ميزاته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها الذكي X51 5G الجديد من الفئة الفاخرة، الذي يمتاز بنظام جيمبال لتثبيت صورة الكاميرا وتقنية 5G للاتصالات الهاتفية.

وأوضحت الشركة أن نظام جيمبال يعمل على معادلة الاهتزازات والحركة السريعة، حيث يقوم باحتساب الحركات العكسية ونقلها إلى التعليق عن طريق نبضات كهرومغناطيسية، وهو ما يساعد على تجنب ظهور الصور الباهتة ومقاطع الفيديو المهتزة.

وتمتاز الكاميرا الرئيسية قوية الإضاءة (f/1,6)، بتتبع دائم للتركيز البوري، بالإضافة إلى وضع ليلي خاص، وإلى جانب الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل توجد كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل ومزودة بعدسة مقربة وبزووم بصري 5x.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية لهاتف فيفو X51 5G الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.56 بوصة وبدقة 2376 x 1080 بيكسل، وتدعم محتويات HDR10+ وتعمل بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وتبلغ شدة الإضاءة 1300 نيت.

وذلك إلى جانب معالج كوالكوم Snapdragon 756 وبطارية بسعة 4315 مللي أمبير ساعة، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.

ولم تفصح شركة فيفو عن موعد طرح هاتفها الذكي X51 5G الجديد أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.