تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن هاتف LG Q52 برقاقة معالج Helio P35 وسعر 290 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG رسمياً اليوم عن هاتف LG Q52 المتوسط، الذي ينطلق بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، ومعالج Helio P35، كما يأتي بسعر 292 دولار.

يتميز هاتف LG Q52 بشاشة LCD مسطحة بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD بلس مع إطارات نحيفة في ثلاث جهات من الشاشة بينما يأتي الإطار بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي من الشاشة، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية مميز بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل.

وتقدم LG هذا الإصدار برقاقة معالج Helio P35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

كما يضم هاتف LG Q52 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED مزدوج.

أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي لهاتف LG Q52 في الجهة اليمنى، بينما يضم الجانب الأيسر من إطار الهاتف زر التحكم في الصوتيات، وزر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

ويدعم هاتف LG Q52 بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يضم منفذ USB-C، ويدعم البلوتوث 5.0، وتقنية NFC، كما يدعم الهاتف معايير MIL-STD-810G لمقاومة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، وأيضاً مقاومة الصدمات.

هاتف LG Q52 يتوفر بسعر 292 دولار أو 240 يورو، كما ينطلق بألوان الأحمر والأبيض حيث يتوفر بالفعل الآن للشراء عبر موقع LG الرسمي.

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