تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن دعم هاتف nova 8 SE المرتقب لتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن مواصفات وتصميم هاتف هواوي المرتقب nova 8 SE، الذي ينطلق قريباً بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

تستعد هواوي لإطلاق هاتف nova 8 SE الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق nova 7 SE 5G Youth، حيث ينطلق الإصدار الجديد باثنان من النماذج، كما يأتي بتحسينات في قدرة البطارية والشاشة.

ينطلق هاتف nova 8 SE وفقاً للتسريبات بشاشة OLED بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تقدم هواوي الهاتف بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W التي قدمت مؤخراً مع هاتف Mate 40 Pro.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتوفر باثنان من النماذج، على أن تختلف هذه النماذج في شريحة 5G المستخدمة في الهاتف، حيث يضم كلا الهاتفين شرائح Mediatek، وهما شريحة Dimensity 720، وأيضاً شريحة Dimensity 800U التي قدمت مؤخراً في هاتف nova 7 SE 5G Youth.

من جانب أخر يضم هاتف nova 8 SE إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، إلى جانب اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

يذكر أن التسريبات أكدت على أن هاتف nova 8 SE ينطلق بتصميم أنحف وأخف من الإصدار السابق nova 7 SE 5G Youth، حيث يتميز nova 8 SE بسماكة 7.46مم، ووزن 178 جرام.

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