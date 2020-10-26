الطبقة الزجاجية الواقية Ceramic Shield في iPhone 12 تستعرض وقتها في هذه الإختبارات

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء الجديدة التي جلبتها شركة آبل إلى هواتف iPhone 12 Series الحديثة نجد الطبقة الزجاجية الواقية للشاشة التي طورتها بالتعاون مع شركة Corning والتي أطلقت عليها إسم Ceramic Shield. تقول الشركة أن هذه الطبقة الزجاجية الواقية تُعتبر أكثر متانة من الطبقة الزجاجية الواقية المُستخدمة في طرازات iPhone السابقة. هذا يبدو وكأنه كلام تسويقي، ولكن إتضح أن الشركة كانت على حق.

أثناء إختبارات الصلابة التي أجرتها قناة MobileReviewEh، تم وضع الطبقة الزجاجية الواقية الجديدة Ceramic Shield على المحك، ويبدو أن شركة آبل كانت محقة في قولها بأنها تُعتبر أكثر متانة من الطبقات الزجاجية المستخدمة في طرازات الآيفون السابقة. تضمن أحد الإختبارات تطبيق قدر معين من القوة على شاشة iPhone 12، وقد تمكنت في نهاية المطاف من تحمل حوالي 442 نيوتن من القوة قبل أن تتعرض للتصدع.

هذا على عكس iPhone 11 الذي تحمل حوالي 352 نيوتن فقط من القوة، لذا فإن إرتفاع قوة التحمل بنحو 100 نيوتن يُعتبر أمرًا مثيرًا للإعجاب. عندما يتعلق الأمر بإختبار مقاومة الشاشة للخدوش، فقد وجدوا أنه في معظم الأحيان، تصمد هذه الطبقة الزجاجية أمام العناصر التي تتعامل معها بشكل يومي مثل العملات المعدنية والمفاتيح. حتى أنها صمدت في وجه الصخور وقاطع الصناديق.

بعد ذلك، تم إخضاع الـ iPhone 12 لإختبار Mohs، وهو الإختبار حيث بدأت الخدوش الطفيفة تظهر في المستوى السابع، والخدوش العميقة في المستوى الثامن. مرة أخرى، يُعد هذا تحسنًا مقارنة مع الطبقات الزجاجية المستخدمة في طرازات iPhone السابقة حيث تبدأ الخدوش بالظهور في المستوى السادس. بينما يبدو أن الطبقة الزجاجية الواقية الجديدة Ceramic Shield في هواتف iPhone 12 Series تعمل كما وصفت آبل بالفعل، فإن تكلفة الإصلاح لا تزال سببًا كافيًا للإستمرار في شراء طبقة زجاجية واقية إضافية للشاشة.