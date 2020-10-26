هذا التطبيق يتيح لك تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل على هواتف Huawei و Honor

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يعلم الكثير منكم على الأرجح، فإن أحدث الهواتف الذكية من شركة Huawei لا تأتي مع حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، بما في ذلك متجر Google Play Store نظرًا لوجود الشركة الصينية في قائمة الشركات الممنوع على الشركات الأمريكية التعامل معها. هذا يمنع شركة Huawei من التعامل مع جميع الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة جوجل، ومع ذلك، هناك بعض الأخبار السارة على هذه الجبهة.

تتمثل هذه الأخبار السارة في وجود تطبيق جديد تم تطويره من قبل عضو في منتدى XDA Developers يُدعى bender_007. هذا التطبيق يُدعى Googlefiber وما يفعله هو أنه يوفر طريقة سريعة وسهلة لتثبيت تطبيقات جوجل على هواتف Huawei و Honor. على الرغم من أنه كان من الممكن القيام بذلك في الماضي، إلا أن الطريقة المستخدمة كانت طويلة ومملة إلى حد ما وتحتاج أساسًا نحو 20 إلى 30 دقيقة لإعداد كل شيء وتشغيله.

في الغالب، يبدو أن تطبيق Googlefiber يتبع نفس الطريقة القديمة، بإستثناء أن جميع العمليات موجودة في التطبيق نفسه ويسهل متابعتها. سيظل الأمر بحاجة إلى بعض الوقت لإتمام عملية التثبيت بالكامل، ولكن يجب أن تكون العملية شاملة وأكثر سلاسة. يجب أن نشير إلى أن شركة جوجل حذرت من تثبيت تطبيقاتها على الأجهزة غير المصرح بها.

قد يعني هذا أن بعض التطبيقات قد لا تعمل على النحو المنشود، لذلك قد تختلف التجربة من مستخدم لآخر، ولكن إذا كنت تحب أجهزة Huawei ولكنك لا تستطيع الإستغناء عن تطبيقات جوجل أو خدماتها، فربما يكون تطبيق Googlefiber مناسبًا لك.