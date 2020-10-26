إختبارات ملحق التعقب AirTags شارفت على النهاية، وهو في الطريق ليُصدر في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لآخر الشائعات، يُقال أن ملحق التعقب AirTags من آبل سيصدر في شهر نوفمبر المقبل. الآن، وفقًا لتغريدة جديدة من المسرب البارز Jon Prosser، فيبدو أن تاريخ الإطلاق هذا قد يكون بالفعل هو التاريخ النهائي لأن Jon Prosser سمع من مصادره أن الإختبار النهائي لـ AirTags قد إكتمل تقريبًا.

يقول

All final performance testing for AirTags (B389) will be 100% completed on November 6.



After this testing, products typically ship within 30 days.



Sure looks like we’re getting AirTags for sure at the November event. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 23, 2020

أنه من المتوقع أن تنتهي شركة آبل من عملية الإختبار في اليوم السادس من شهر نوفمبر المقبل، ووفقا لنفس المصدر، فعادة ما تقوم شركة آبل بشحن المنتجات في غضون 30 يومًا بعد إكتمال الإختبارات بنجاح. وبالنظر إلى أن شركة آبل عادة ما تُعلن عن منتجاتها وتجهيزها للشحن في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، فإن الإعلان عن AirTags في منتصف شهر نوفمبر يكون منطقيًا للغاية.

في حالة إذا لم تسمع عن AirTags من قبل، فهو عبارة عن مُلحق للتعقب يشبه في وظائفه ملحق Tile Tracking. ومع ذلك، فإن إحدى مزايا AirTags هي أنه يستخدم تقنية Ultra Wide Band والتي يُقال أنها تُعتبر أكثر دقة من البلوتوث، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحديد موقع الأجهزة المُقترنة بـ AirTags بدقة كبيرة جدًا.

تم تداول الشائعات المتعلقة بملحق التعقب AirTags منذ فترة طويلة جدًا وكان من المتوقع في البداية أن يظهر لأول مرة في حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 12 Series، ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث. سمعنا أيضًا أنه كان من المفترض أن يتم إطلاقه في شهر مارس من العام 2021، ولكن الشائعات الأخيرة تقول الآن أنه سيتم إطلاقه في شهر نوفمبر المقبل جنبًا إلى جنب مع أولى حواسيب Mac المُزودة بمعالج آبل الذي يستند على معمارية ARM. عمومًا، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تكون الشائعات التي تقول بأنه سيتم إطلاق هذا الملحق في شهر نوفمبر المقبل صحيحة، لأن ذلك يعني أننا يجب أن نحصل على جميع التفاصيل الرسمية قريبًا.