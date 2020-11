إختبارات ملحق التعقب AirTags شارفت على النهاية، وهو في الطريق ليُصدر في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لآخر الشائعات، يُقال أن ملحق التعقب AirTags من آبل سيصدر في شهر نوفمبر المقبل. الآن، وفقًا لتغريدة جديدة من المسرب البارز Jon Prosser، فيبدو أن تاريخ الإطلاق هذا قد يكون بالفعل هو التاريخ النهائي لأن Jon Prosser سمع من مصادره أن الإختبار النهائي لـ AirTags قد إكتمل تقريبًا.

يقول

All final performance testing for AirTags (B389) will be 100% completed on November 6.



After this testing, products typically ship within 30 days.



Sure looks like we’re getting AirTags for sure at the November event.