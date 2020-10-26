مايكروسوفت تُلمح لإطلاق دونغل للتلفزيونات من أجل خدمة بث الألعاب السحابية xCloud

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن تشغيل خدمة بث الألعاب السحابية xCloud من شركة مايكروسوفت على الحواسيب الشخصية وأجهزة Xbox وأجهزة الأندرويد. تُغطي هذه إلى حد كبير غالبية المنصات التي يمكن للمرء أن يتوقع أن يلعب فيها، ولكن ماذا لو كنت لا تملك Xbox ولكنك تريد تشغيل الخدمة على التلفاز الخاص بك؟ هل يُعقل أن تشتري جهاز Xbox والإشتراك في Xbox Game Pass Ultimate فقط من أجلها؟

ربما لا، ولكن الخبر السار هو أنه يبدو أن شركة مايكروسوفت تعمل على بعض الحلول البديلة. خلال مقابلة مع موقع The Verge، لمح رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer إلى أن مايكروسوفت تعمل على دونغل يمكن توصيله مباشرة بالتلفزيون الخاص بك وبث ألعاب xCloud منه.

ووفقا للسيد Phil Spencer، فقد صرح بالقول : ” أعتقد أنك سترى جهاز منخفض السعر كجزء من منظومتنا عندما تفكر في البث من الدونغل والأشياء الأخرى التي قد يرغب شخص ما في توصيلها بالتلفزيون الخاص به وتشغيلها عبر xCloud. يمكنك أن تتخيل أننا نمتلك شيئًا ما قمنا بتضمينه للتو في إشتراك Xbox Game Pass والذي يمنحك القدرة على بث ألعاب xCloud للتلفاز الخاص بك وشراء يد التحكم “.

دونغلات البث، ليست جديدة، ولقد رأيناها من شركات مثل جوجل من قبل، ولكن من المحتمل أن يكون هذا الدونغل هو الأول المصمم للألعاب. لم يتعمق Phil Spencer في التفاصيل، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات في العام 2021.