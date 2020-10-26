تكنولوجيا: هواوي تسجل زيادة في الإيرادات بنسبة 9.9٪ رغم الحظر الأمريكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي مؤخراً عن تقريرها المالي الذي كشف عن تحقيق العملاق الصيني زيادة في الإيرادات بنسبة 9.9٪، حيث إرتفعت إيرادات الشركة إلى 100 مليار دولار.

أدت القيود الأمريكية إلى عدم وضوح مستقبل قطاع الهاتف في شركة هواوي خلال الفترة القادمة، إلا أن شركة هواوي أعلنت مؤخراً عن تقريرها المالي الذي إستعرضت من خلاله ما حققته الشركة من إيرادات خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام.

ولقد أكدت هواوي على أنها إستطاعت أن تحقق توقعاتها في إيرادات الثلاثة أرباع الأولى من عام 2020، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 100 مليار دولار، أي بإرتفاع بنسبة 9.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما إرتفع هامش الربح الخاص بالشركة بنسبة 8.0% على عكس توقعات الكثير من المحللين.

Advertisements

ولقد بدأت الإدراة الأمريكية في زيادة حدة القيود التي من شأنها تأخير أعمال العملاق الصيني هواوي، إلا أن هواوي أكدت على إلتزامها بتنفيذ جدولها الزمني في إطلاق المنتجات الجديدة، إلى جانب إلتزام الشركة مع الموردين.

يذكر أن إيرادات هواوي لا تعود إلى قطاع الهاتف في الشركة فقط، بل أنها تتضمن أيضاً قطاع تقنية الذكاء الإصطناعي، وشبكات 5G، وأيضاً الخدمات السحابية والحوسبة.

المصدر

اعلان





