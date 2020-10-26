شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصلح 6 تطبيقات خبيثة تتنكر فى صورة برامج لتثبيت Adobe Flash والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التطبيقات الضارة التى تتنكر فى صورة برامج تثبيت Adobe Flash لن تختفى للأبد، حيث قامت أبل مرة أخرى بإصلاح ستة تطبيقات أخرى من هذا القبيل، إذ تمكن مجرمو الإنترنت من تمرير التطبيقات الضارة للمرة الثانية هذا العام عبر عملية "توثيق" أبل، وفقًا لتقارير ZDNet.

ومرت البرامج الضارة عبر عملية "توثيق" أبل الصارمة التى تفحص التطبيقات بحثًا عن أى مشكلات أمنية، وبمجرد الموافقة عليها، وسمح برنامج الفحص الأمنى ​​المدمج فى Mac والمسمى "Gatekeeper" بتشغيل هذه التطبيقات، وبمجرد إضافتها إلى القائمة البيضاء GateKeeper ، يمكن فتح التطبيقات الموثقة وتثبيتها بضغطة بسيطة، دون أى تحذيرات أو نوافذ منبثقة.

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وكان هذا التوثيق إلزاميًا لجميع التطبيقات التى تريد تشغيلها على أحدث إصدارات macOS من أبل، مثل Catalina و Big Sur، وتم تقديم ستة تطبيقات موثقة جديدة على أنها مثبتات فلاش، وبمجرد التثبيت، كانت تقوم بتنزيل وتثبيت البرامج الإعلانية OSX / MacOffers.

وتشتهر OSX / MacOffers بتعديل محرك البحث فى متصفح الضحية، تم الآن إلغاء توثيق التطبيقات الضارة الستة بواسطة أبل، وقد طالبت Adobe إيقاف تشغيل Flash فى نهاية العام ونصحت الأشخاص بعدم تنزيل مثبتات Flash.

ومنذ ما يقرب من عامين، كان Shlayer Trojan هو التهديد الأكثر شيوعًا على نظام أبل macOS الأساسى، وفى أغسطس، أصلحت شركة آبل برنامجًا ضارًا متخفيًا فى شكل تحديث لبرنامج Adobe Flash Player والذى تسلل من خلال أقوى برامج الفحص الأمنى ​​وحصل على الموافقة على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب الخاصة بها على Mac.