شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلب من البريطانيين تسجيل إجاباتهم عن أسئلة لا يعرفها أليكسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمح أمازون للبريطانيين الآن الإجابة عن الأسئلة التي لا يستطيع مساعدها "أليكسا" الإجابة عليها، وذلك لتحسين معرفة المساعد الرقمي الشهير بها، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية عن "Alexa Answers" في المملكة المتحدة، وهي طريقة تعتمد على الجمهور لجعل مساعدها الرقمي أكثر ذكاءً.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوفر المركز عبر الإنترنت للمستخدمين فرصة وضع معرفتهم بالذكاء الاصطناعي مع تسجيل نقاط للمشاركين، ويحتاج المستخدمون فقط إلى تسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بهم على صفحة الويب Alexa Answers والبدء في تصفح الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، والتي يعتقدون أنه يمكنهم الإجابة عليها.

وسيساعد هذا الأمر على أن يصبح المساعد أكثر ذكاء في موضوعات خاصة بالمملكة المتحدة، إذ تعمل أليكسا على تشغيل مكبرات الصوت Echo الخاصة بالشركة، بما في ذلك الجيل الرابع Echo الذي تم إصداره هذا الأسبوع.

Advertisements

وقالت أمازون إن الميزة تكمل طريقة أليكسا الرئيسية في الحصول على ذكاء، وهي التعلم الآلي (ML)، مع الخبرة البشرية.

وقال دينيس ستانسبيري، مدير تجربة أليكسا في أمازون المملكة المتحدة، خلال إحاطة إعلامية عن Alexa Answers مع Pocket Lint: "نحن دائمًا نقوم بفهرسة قدر هائل من المعلومات".

وأضاف ستانسبيري: "هناك الكثير من الحقائق الصغيرة المشابهة، والأشياء التي لا تندرج أحيانًا في قاعدة بيانات تقليدية، ولا تتوفر من خلال استخراج الحقائق أو المصادر الأخرى التي نستخدمها مع التعلم الآلى لمحاولة اكتشافها، وبالتالي فهذه طريقة رائعة لمحاولة ملء تلك الثغرات".

يحتاج عملاء أمازون إلى تسجيل الدخول على صفحة Alexa Answers بنفس تفاصيل تسجيل الدخول التي يستخدمونها لشراء البقالة، ومن هناك، سيتمكنوا من رؤية قائمة الأسئلة المتاحة للإجابة ويمكنهم اختيار تصفية الأسئلة بناءً على أشياء مثل الأسئلة الأكثر شيوعًا أو أحدث الأسئلة أو مجالات الموضوعات، وتشمل هذه الفئات العلوم والتاريخ والأدب والموسيقى والثقافة الشعبية وغير ذلك.