شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر iPhone 12 Pro بدول العالم.. الهند الأغلى وأمريكا الأرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت هواتف iPhone 12 مثار اهتمام الجميع منذ إطلاقها منذ أسبوعين، بفضل المزايا الجديد التى وضعتها أبل بهواتفها الجديدة، وكانت نقطة الحديث الدائمة هى السعر، إذ يختلف السعر حسب الدولة، إذ يمكنك شراءه بسعر أرخص من بعض الدول، بينما تحصل عليه بسعر أغلى فى بعض المناطق حول العالم.

فعلى سبيل المثال يعد iPhone 12 و 12 Pro أغلى فى الهند مقارنة بمعظم أسواق الهواتف الذكية الشائعة الأخرى، إذ يبدأ سعر iPhone 12 نسخة 128 جيجابايت فى الولايات المتحدة بسعر 879 دولارًا، وبعد إضافة الضرائب، فسيصل سعر الهاتف نحو 940 دولارًا تقريبًا، أى نحو 70000 روبية، بينما يبدأ سعر iPhone 12 فى الهند من 79،900 روبية للنسخة سعة 64 جيجابايت، أما النسخة 128 جيجابايت فتكلف 84900 روبية.

وينطبق الشيء نفسه على دول مثل الصين واليابان والمملكة المتحدة وروسيا، حيث يمكن الحصول على iPhone 12 و 12 Pro بسعر أرخص من الهند، بسبب رفع حكومة الهند معدل ضريبة السلع والخدمات من 12٪ إلى 18٪ مما يجعل هواتف أيفون أكثر تكلفة، ليس ذلك فحسب، بل تم رفع رسوم الاستيراد على مكونات معينة أيضًا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة أجهزة الايفون.

وتعد الهند هى الأغلى والولايات المتحدة هى الأرخص، بينما تأتى فرنسا فى المرتبة الثانية إذ يبدأ سعر iPhone 12 Pro فى فرنسا من 1,361 دولار، ثم المانيا 1,314 دولار، وروسيا 1,296 ، بينما تأتى المملكة المتحدة فى المرتبة الخامسة بسعر 1,290 والصين 1,262 واليابان 1,171 ، أما الولايات المتحدة فيعد هاتف iPhone 12 Pro هو الأرخص بسعر 1,071.