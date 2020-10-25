تكنولوجيا: جوجل تخطط لدفع إصدار المتصفح من تطبيق Messages مع ميزة Google Fi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط عملاق البحث لدعم إصدار المتصفح من تطبيق Messages ببعض من مميزات Google Fi خلال الفترة القادمة.

نشر موقع Android Police تقرير مؤخراً يؤكد من خلاله على أن جوجل بدأت بالفعل في دمج بعض من مميزات Google Fi في تطبيق Messages، حيث رصد بالفعل تبويب جديد لمميزات Google Fi في تطبيق الرسائل.

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وتشير التوقعات إلى أن جوجل ستتيح لمستخدمي تطبيق Messages على المتصفح قريباً تجربة مميزات Google Fi عبر أجهزة الحاسب، إلا أن تمكين هذه الميزة سيتطلب إيقاف مميزات دردشة RCS التي تدعم المستخدم بتنبيهات وإشعارات إستلام الرسائل من بين مميزات أخرى.

ومن المتوقع أن يدعم تمكين ومزامنة Google Fi مشتركي Google Fi بشكل خاص في دفع مميزات الخدمة في تطبيق الرسائل على المتصفح حتى مع إغلاق الهاتف، ومن المقرر أن تقترن رسائل البريد الصوتي مع نسخة نصية لدعم المستخدم لقراءة النص لاحقاً.

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