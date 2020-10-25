شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة الدردشة مع أصدقاءك فى فيس بوك من حساب انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك فى نهاية شهر سبتمبر الماضى عن البدء بدمج تطبيق ماسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق انستجرام للعمل من خلال منصة واحدة، مما يتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين فى هاتفه، وقد بدأت الشركة الآن بطرح هذه الميزة للمستخدمين، وتعمل ميزة المراسلة عبر التطبيقين فى كلا الاتجاهين مما يعنى أنه يمكنك إرسال الرسائل من ماسنجر إلى أصدقائك فى انستجرام، أو إرسال الرسائل من انستجرام إلى أصدقائك فى ماسنجر.

ولكن هناك بعض القيود، إذ يمكنك فقط مراسلة الأشخاص فقط فى فيس بوك من خلال حساب انستجرام، ولن يمكنك إرسال رسائل إلى المجموعات فى ماسنجر أو صفحات فيس بوك، وفى تطبيق ماسنجر يمكنك إرسال رسائل إلى أى حساب فى انستجرام، وليس مجموعات انستجرام التى لديك فى خدمة الرسائل المباشرة.

كما يجب أن تضع فى اعتبارك أن التطبيقين لم يدمجا بالكامل، حيث لن تظهر محادثات ماسنجر الخاصة بك فجأة فى انستجرام، أو العكس، فكل ما فى الأمر أنه أصبح يمكنك البحث عن أصدقائك فى التطبيق الآخر ومراسلتهم مباشرة من التطبيق الذى تستخدمه الآن.

فيما يلى سنستعرض كيفية مراسلة أصدقائك فى فيس بوك من تطبيق انستجرام:

• افتح تطبيق انستجرام فى جهازك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

• اضغط على أيقونة ماسنجر التى تظهر فى الزاوية العلوية اليمنى.

Advertisements

• اكتب اسم الشخص الذى تريد مراسلته فى ماسنجر فى شريط البحث بالأعلى.

• أثناء الكتابة؛ ستظهر النتائج فى الأسفل فى أقسام مختلفة، حيث سيظهر الأشخاص الآخرون فى انستجرام فى الجزء العلوى، ويتبعهم قسم (أصدقاء فيس بوك) Facebook Friends، اضغط على اسم الشخص الذى تبحث عنه إذا ظهر، أو اضغط على خيار (إظهار الجميع) See All لمشاهدة المزيد من نتائج فيس بوك.

• بمجرد أن تقوم بالضغط على اسم الشخص الذى تريد مراسلته، سترى رسالة فى أعلى الشاشة تقول "أنت تراسل حساب فيس بوك". يمكنك الآن إرسال رسالة وسيشاهد صديقك إشعار مماثل.

• إذا لم تكن صديقًا للشخص الذى تريد مراسلته عبر ماسنجر، فسيُطلب منه (قبول) Accept الرسالة.

إلى ذلك، تعد ميزة المراسلة عبر التطبيقات مفيدة حقًا لأولئك الذين يرغبون فى إجراء مراسلة أصدقائهم فى فيس بوك، ولا يريدون تثبيت تطبيق فيس بوك أو ماسنجر فى هواتفهم.

الجدير بالذكر أن فيس بوك تطرح هذه الميزة تدريجيًا للجميع، لذلك إذا كنت لا تراها الآن فى تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار لبعض الوقت.