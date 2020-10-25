شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أبرز الصور الفائزة بمسابقة مصور الطقس لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجمعية الملكية للأرصاد الجوية أسماء الفائزين في مسابقتها السنوية لتصوير الطقس، حيث حصل رودولف سولجان من نيويورك على لقب مصور طقس العام في اتحاد الجمعية عن صورته "بليزارد"، التى تصور المشاة وهم يتحدون الرياح العاتية والثلوج على جسر بروكلين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال سولجان إن أصعب جزء في الحصول على اللقطة، بصرف النظر عن درجة الحرارة، هى التغييرات المتكررة في الإضاءة المتاحة.

كما تم اختيار أليكسي تروفيموف كأفضل مصور من جانب الجمهور لـ "كنز بايكال"، الذي يكشف عن الجليد الفيروزي على بحيرة بايكال في سيبيريا، أعمق وأكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، وقال تروفيموف: "إن الضوء الذي أعطته الشمس، الذي ينكسر في كتل الجليد، لفت انتباهي وجعلني التقط هذه الصورة".

وحصلت الروسية Kolesnik Stephanie Sergeevna ، على لقب مصورة الطقس الشاب لهذا العام، بصور "حياة مجمدة"، التى توصفها سيرجيفنا بأنها "جزء من الصيف المشمس المتجمد في الجليد".

واستقطبت المسابقة السنوية الخامسة، التي استضافتها الجمعية بالاشتراك مع AccuWeather ، أكثر من 7700 مشاركة من أكثر من 2600 مصور حول العالم.

Advertisements

وصورت أعمال المشاركين الطقس بكل روعة وجمال ورعب، بدء من قوس قزح يتألق فوق مهر في سوانزي بويلز، إلى إعصار يمزق ريف كولورادو، ومن بينهم، تم الإعلان عن 26 متأهلاً للتصفيات النهائية في أغسطس، ثم تم الإعلان عن الفائز والمركز الثاني في كل فئة.

وقالت المنظمة: "الطقس دائمًا في أذهان الناس لأنه يؤثر على الكثير من حياتنا اليومية"، مضيفة "كما أنه يفسح المجال بشكل خيالي للتصوير الفوتوغرافي."

جدير بالذكر أن الجمعية الملكية للأرصاد الجوية (RMetS) ، التي تأسست قبل 170 عامًا، تعمل على تعزيز العلم وزيادة الوعي بأهمية الطقس والمناخ، ودعم متخصصي الأرصاد الجوية وإلهام المتحمسين.