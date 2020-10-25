تكنولوجيا: شاهد أبرز الصور الفائزة بمسابقة مصور الطقس لعام 2020

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كما تم اختيار أليكسي تروفيموف كأفضل مصور من جانب الجمهور لـ "كنز بايكال"، الذي يكشف عن الجليد الفيروزي على بحيرة بايكال في سيبيريا، أعمق وأكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، وقال تروفيموف: "إن الضوء الذي أعطته الشمس، الذي ينكسر في كتل الجليد، لفت انتباهي وجعلني التقط هذه الصورة".
وحصلت الروسية Kolesnik Stephanie Sergeevna ، على لقب مصورة الطقس الشاب لهذا العام، بصور "حياة مجمدة"، التى توصفها سيرجيفنا بأنها "جزء من الصيف المشمس المتجمد في الجليد".
واستقطبت المسابقة السنوية الخامسة، التي استضافتها الجمعية بالاشتراك مع AccuWeather ، أكثر من 7700 مشاركة من أكثر من 2600 مصور حول العالم.
وصورت أعمال المشاركين الطقس بكل روعة وجمال ورعب، بدء من قوس قزح يتألق فوق مهر في سوانزي بويلز، إلى إعصار يمزق ريف كولورادو، ومن بينهم، تم الإعلان عن 26 متأهلاً للتصفيات النهائية في أغسطس، ثم تم الإعلان عن الفائز والمركز الثاني في كل فئة.
وقالت المنظمة: "الطقس دائمًا في أذهان الناس لأنه يؤثر على الكثير من حياتنا اليومية"، مضيفة "كما أنه يفسح المجال بشكل خيالي للتصوير الفوتوغرافي."
جدير بالذكر أن الجمعية الملكية للأرصاد الجوية (RMetS) ، التي تأسست قبل 170 عامًا، تعمل على تعزيز العلم وزيادة الوعي بأهمية الطقس والمناخ، ودعم متخصصي الأرصاد الجوية وإلهام المتحمسين.
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