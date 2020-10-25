شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إقبال كبير على شراء هواتف iPhone 12 فى الصين رغم الحرب التجارية مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت هواتف iPhone 12 نجاحًا فوريًا فى الصين مع اصطفاف الناس خارج متجر أبل الرئيسى فى بكين لشرائها، فعلى الرغم من التوترات بين الصين والولايات المتحدة، لم تتأثر مشاعر المستهلكين الصينيين كثيرًا بموقف دونالد ترامب المناهض للصين، ووفقًا لتقرير صادر عن South China Morning Post يُظهر هاتفiPhone 12 طلبًا قويًا فى الصين مقارنة بهواتف iPhone 11 للعام الماضى.

وذكر التقرير كذلك أن هذا الطلب المتزايد على هواتف أيفون التى تدعم تقنية الجيل الخامس 5G على الرغم من "المنافسة الشديدة" هى شهادة على القوة المستمرة التى تجتذبها أبل للمستهلكين الصينيين حتى مع اشتداد التوترات مع الولايات المتحدة.

Advertisements

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق هواتف أيفون على مستوى العالم، إذ يقدر المحلل مينج تشى كو بشركة TF Securities International أن الصين ستشكل ما يصل إلى 40٪ من الطلب العالمى على iPhone 12 Pro رغم أن تكلفة iPhone 12 الجديد فى الصين أغلى من الولايات المتحدة بسبب الضرائب والتعريفات المحلية.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن المستخدمين فى الصين ينفقون أكثر ليكونوا من بين أوائل الحاصلين على هواتف أيفون الجديدة، ففى اليوم الأول من البيع، كان بعض الأشخاص يعيدون بيع هواتف أيفون الجديدة بسعر يصل إلى 1000 يوان (حوالى 11000 روبية) للمشترين الذين كانوا ينتظرون فى قائمة الانتظار أمام متجر أبل.