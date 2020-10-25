شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه شاحن MagSafe الجديد من أبل لهواتف أيفون 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما أزالت أبل مقبس سماعة الرأس من أيفون فى عام 2016، فقد اتخذت القرار باعتباره تحولًا بعيدًا عن التقنيات القديمة، ووعدت شركة أبل بأنها ستجعل هاتف أيفون أكثر ملاءمة على المدى الطويل، وقال Phil Schiller ، المدير التنفيذى لشركة أبل منذ فترة طويلة والذى شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى للشركة، عند الكشف عن AirPods فى عام 2016: "ليس من المنطقى أن نربط أنفسنا بالكابلات بأجهزتنا المحمولة".

الآن فى عام 2020، قدمت أبل منتجًا لاسلكيًا آخر من المحتمل أن يبدأ خطوة مماثلة للأمام لهاتف أيفون، وهو شاحن MagSafe، إذ طرحت شركة آبل شاحن MagSafe اللاسلكى بقيمة 39 دولارًا والذى يتم تثبيته على الجزء الخلفى من الهاتف عند الكشف عن أيفون 12 فى وقت سابق من هذا الشهر.

يعد هذا الإعلان مهمًا لأنه يقدم لمحة أخرى عن كيفية تصور أبل لمستقبل الاتصال اللاسلكى لهاتف أيفون، إذ تعتمد أبل أيضًا على مجموعة ملحقات أيفون الشهيرة مثل AirPods و أبل ووتش كنقطة بيع رئيسية لهواتفها الذكية، ويمكن لإضافات MagSafe الجديدة أن تمكّن أبل فى النهاية من زيادة جاذبية نظام أيفون البيئى الخاص بها بطريقة مماثلة.

طريقة عمل MagSafe؟

يلتصق شاحن MagSafe مغناطيسيًا بالجزء الخلفى من هاتف الأيفون، مما يسهل وضع الهاتف على الشاحن دون الحاجة إلى العبث بموضعه، ويستخدم MagSafe أيضًا تقنية الاتصال بالحقل القريب، أو NFC - وهى التقنية التى تتيح ميزات مثل أبل Pay - للسماح لهاتف أيفون الخاص بك بتحديد الملحق المرفق.

من حيث المظهر وسهولة الاستخدام، يعمل شاحن MagSafe بشكل مشابه لشاحن أبل ووتش، ما عليك سوى وضع أيفون 12 على الشاحن الدائرى الصغير، ويتم تثبيته مباشرة فى الجزء الخلفى من هاتف أيفون الخاص بك، وقد يقوم هاتف أيفون الخاص بك أيضًا بسحب رسم دائرى يوضح مستوى البطارية، تمامًا مثل أبل ووتش.

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ويوفر شاحن MagSafe من أبل سرعات شحن مماثلة لكابل Lightning، وتختلف سرعات الشحن تبعًا لعدة عوامل، مثل حجم محول الطاقة الذى تستخدمه.

هل يتوافق الشاحن مع هواتف أيفون الأقدم؟

يمكن لشاحن أبل اللاسلكى الجديد أيضًا تشغيل هواتف أيفون الأقدم التى تدعم الشحن اللاسلكى، على الرغم من أن الشاحن لن ينفصل فى مكانه كما هو الحال فى هواتف أيفون 12، كما تخطط أبل أيضًا لإطلاق شاحن MagSafe يمكنه تشغيل ساعة أبل ووتش وهاتف أيفون فى نفس الوقت.

بدايات أبل مع الشحن اللاسلكى:

قدمت أبل نظرة خاطفة على خططها لتحسين الشحن اللاسلكى مرة أخرى فى عام 2017 عندما كشفت عن AirPower، وهى عبارة عن جهاز شحن لاسلكى يهدف إلى شحن كل من أيفون وساعة أبل ووتش فى وقت واحد.

لكن ألغت أبل المنتج فى عام 2019 بعد الإعلان عنه، قائلة إنه لا يفى بـ "المعايير العالية" لشركة آبل، لذا قد تكون شواحن MagSafe محاولتها الثانية لوضع بصمتها على تجربة الشحن اللاسلكي.