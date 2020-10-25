تكنولوجيا: SpaceX الأمريكية تخطط لبناء شبكة إنترنت ضخمة حول المريخ.. اعرف التفاصيل

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال شوتويل: "بمجرد أن نأخذ الناس إلى المريخ، سيحتاجون إلى القدرة على التواصل، مضيفا: "في الواقع، أعتقد أنه سيكون من الأهمية أن يكون لديك كوكبة مثل Starlink حول المريخ".
وكشف شوتويل في المقابلة: "أسس إيلون هذه الشركة لغرض كامل هو بناء قدرة نقل فضائي تسمح للبشر بالانتقال إلى كواكب أخرى، وبدا الأمر قبل 20 عاما كأنه جنون عند طرحه من جانبه لأول مرة، ولكن الآن لا يبدو ذلك في الواقع مجنونًا، على الأقل ليس للمطلعين".
وقد وضع ماسك خططه لاستعمار المريخ لسنوات عديدة ولا يتوقف عن الكيفية التي يخطط بها لتحقيق ذلك، حيث يهدف إلى وضع مليون شخص على الكوكب الأحمر بحلول عام 2050، مخططا لثلاث رحلات في اليوم، أو 1000 رحلة في السنة، مع نقل 100 شخص في كل واحدة.
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