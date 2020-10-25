شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX الأمريكية تخطط لبناء شبكة إنترنت ضخمة حول المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، لبناء مدينة بها مليون شخص على سطح المريخ ويعتقد أن الأقمار الصناعية Starlink ستلعب دورًا رئيسيًا في المهمة، وذلك لتوفير الإنترنت للأشخاص الذين سترسلهم الشركة لاستعمار الكوكب الأحمر، حيث شارك جونى شوتويل، رئيس الشركة ومدير العمليات مؤخرًا تفاصيل مع TIMEmagazine حول جلب هذه التكنولوجيا إلى الكوكب الأحمر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال شوتويل: "بمجرد أن نأخذ الناس إلى المريخ، سيحتاجون إلى القدرة على التواصل، مضيفا: "في الواقع، أعتقد أنه سيكون من الأهمية أن يكون لديك كوكبة مثل Starlink حول المريخ".

وكشف شوتويل في المقابلة: "أسس إيلون هذه الشركة لغرض كامل هو بناء قدرة نقل فضائي تسمح للبشر بالانتقال إلى كواكب أخرى، وبدا الأمر قبل 20 عاما كأنه جنون عند طرحه من جانبه لأول مرة، ولكن الآن لا يبدو ذلك في الواقع مجنونًا، على الأقل ليس للمطلعين".

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وقد وضع ماسك خططه لاستعمار المريخ لسنوات عديدة ولا يتوقف عن الكيفية التي يخطط بها لتحقيق ذلك، حيث يهدف إلى وضع مليون شخص على الكوكب الأحمر بحلول عام 2050، مخططا لثلاث رحلات في اليوم، أو 1000 رحلة في السنة، مع نقل 100 شخص في كل واحدة.