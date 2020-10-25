شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين أجهزة Xbox Series X و Series S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن طرح الجيل القادم من Xbox للبيع وهى أجهزة Xbox Series X و Series S، والتي تعد بمواصفات تمت ترقيتها إلى حد كبير، ومجموعة من الميزات الجديدة، ولكن أيضًا خيار العمل بشكل جيد مع كل ما لديك بالفعل، بما في ذلك الألعاب والملحقات القديمة، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول وحدتي التحكم الجديدتين.

ما هو موعد إصدار الأجهزة الجديدة؟

سيصل جهاز Xbox - كلا الإصدارين - في 10 نوفمبر، فعلى عكس PS5 ، فإن هذا التاريخ هو موعد الإطلاق العالمي.

ما هو سعر الأجهزة الجديدة؟

سعر جهاز Xbox Series X هو 500 دولار أو 450 جنيه إسترليني، أما Xbox Series X فيبلغ سعرها 299 دولارًا أو 249 جنيهًا إسترلينيًا.

هل يمكنني الطلب المسبق الآن؟

تم بيع الطلبات المسبقة في اليوم الأول، ويستمر بعض بائعي التجزئة في الحصول عليها، ولكن الأمر صعب.

ما الفرق بين Xbox Series X و S؟

يكمن الفرق بين الجهازين فى الحجم والشكل والظل والمواصفات، وحتى كل شيء تقريبا، فأجهزة Xbox Series X بيضاء، بينما جهاز X فيأتى باللون الأسود، وبالنسبة للتصميم فهو مختلف بشكل عام، إذ يعد Xbox Series X عبارة عن صندوق أسود كبير، Series S فهى أقل نحافة وشكلًا للجيل الحالي، فضلاً عن كونها صغيرة جدًا بحيث يمكن أن تتناسب مع Series S مرتين.

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الاختلاف الأكثر وضوحًا في المواصفات هو أن Series S لا تحتوي على محرك أقراص، ولكن هناك أيضًا اختلافات أخرى أكثر حدة، فلديهما نفس وحدة المعالجة المركزية، لكن Series X بها وحدة معالجة رسومات أقوى بكثير، وذاكرة وصول عشوائي أكبر بكثير، ومضاعفة سعة التخزين عند 1 تيرابايت بدلاً من 512 جيجابايت.

ستظهر هذه الاختلافات في الألعاب، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح مدى ملاحظتها، كما أن السعر مختلف أيضًا، حيث تكلف Series S نحو 200 جنيه إسترليني أقل من Series X ، أو ما يقرب من نصف السعر.

ما هي أجهزة التحكم والملحقات التي تأتي معها؟

وحدة التحكم التي تأتي مع Series X و S - وهي نفسها، على الرغم من اختلافها في اللون، لكنها تشبه إلى حد كبير تلك التي تأتي مع Xbox One، لقد حصل على زر "مشاركة" جديد وتصميم جديد، بالإضافة إلى أداء أفضل، ولكن نفس الشكل والحجم الأساسيين.

أكدت مايكروسوفت أنه سيكون هناك توافق كامل مع الإصدارات السابقة مع الملحقات الرسمية الخاصة بها، أي ملحق تابع للطرف الأول يعمل مع Xbox One سيعمل مع Series X ، كما ورد في منشور بالمدونة، وينبغي أيضًا أن تعمل معظم ملحقات الطرف الثالث الرئيسية.