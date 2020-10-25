شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 12 يتعرض لاختبار المتانة والسقوط.. اعرف حصله إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من المزايا الجديدة التي تروج لها أبل بشكل كبير بهواتف iPhone 12 هي شاشة Ceramic Shield، إذ عملت أبل مع شركة Corning معًا لتطوير ما تسميه أبل "أقوى زجاج في هاتف ذكي"، وتدعي شركة أبل أن شاشة Ceramic Shield أقوى بأربعة أضعاف في التصدع أو الخدش من الزجاج المستخدم في هواتف العام الماضي، ووفقًا لفيديو صادر عن قناة MobileReviews-Eh الكندية، فإن الشاشة التي يستخدمها هاتف iPhone 12 هي بالفعل أكثر متانة من تلك الموجودة في سلسلة iPhone 11.

وكشفت الاختبارات التي تم إجراؤها أنه في حين أن iPhone 11 كان قادرًا على تحمل قوة تساوي 352 نيوتن، بينما وصل الزجاج الأمامي لجهاز iPhone 12 إلى 442 نيوتن، وهذا يعني أن Ceramic Shield قد يكون مسؤولاً عن جعل شاشات أيفون الجديدة أقوى بنسبة 26٪، كما أن أشياء معينة مثل المفاتيح والعملات المعدنية وحتى قاطع الصندوق لم تكن قادرة على إحداث أي خدوش بالشاشة.

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وغالبًا ما يستخدم اختبار صلابة Mohl على شاشات الهواتف الذكية لقياس مقاومتها للخدوش والجروح، إذ يتم فرك بعض المواد التي لها درجة صلابة معروفة على الشاشة لمعرفة ما إذا كانت تترك علامة، وباستخدام هذا الاختبار، سجل iPhone 12 درجة 6 مع خدش طفيف شوهد بعد فرك الزجاج بمادة سجلت 7 في اختبار الصلابة، وعند مستوى الصلابة 8 ، كانت الخدوش أكثر وضوحًا.

ولأغراض المقارنة ، بدأ iPhone 11 في إظهار علامات الخدش عند المستوى 6، وعندما تم خدش ظهر iPhone 12 ، أظهرت النتائج أن Ceramic Shield لا يستخدم على ظهر الهواتف الجديدة، وتم تأكيد ذلك من خلال اختبار السقوط الذي يبلغ طوله 10 أقدام والذي أظهر تلفًا طفيفًا في الزجاج لجهاز iPhone 12 و iPhone 12 Pro أثناء اختبار إسقاط الشاشة الأمامية، ومن نفس المسافة قام اختبار السقوط الخلفي الأول بتكسير الزجاج الخلفي في كلا الهاتفين.

ويعد أفضل حل هو شراء حافظة لهاتفك الجديد من سلسلة iPhone 12 على الرغم من أن Ceramic Shield يجعل الشاشة أكثر صرامة، ففي حين أن معظم مالكي الهواتف يخشون ظهور شاشة متصدعة كلما سقطت هواتفهم، فقد يكون هناك أيضًا ضرر داخلي لن تراه.