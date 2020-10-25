شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثعبان برأسين فى فلوريدا.. اعرف السبب العلمى وراء ولادة هذا الكائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما كن نرى في أفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمى أو حتى في الأساطير القديمة ثعبان برأسين، ولكنه ظهر في العديد من المرات في حياتنا في العصر الحالي، حيث يرجح العلماء أن ذلك يحدث بسبب عدم انفصال توأم الثعبان أثناء نمو الجنين.



لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن مسؤولى الحياة البرية في فلوريدا يرعون ثعبانا أسود بألسنة ورؤوس متحركة منفصلة.





وأوضح التقرير، أن الثعبان لديه حالة تسمى ثنائية الرأس، والتي تحدث عندما لا ينفصل توأمان أحادي الزيجوت أثناء مرحلة نمو الجنين، مما ينتج عنه مخلوق يولد برأسين على جسم واحد.

ونشرت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) صورًا للثعبان النادر على صفحتها على فيس بوك ، قائلة إنه تم العثور عليه وهو ينزلق حول المنزل.

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وأشار التقرير، أنه من غير المرجح أن تعيش الثعابين ذات الرأسين في البرية لفترة طويلة حيث يتخذ الدماغان قرارات مختلفة ، لكن كان هعناك شعبان مشابهًا وجد في بالي العام الماضي تم العثورعليه في شوارع قرية صغيرة في منطقة تابانان من قبل السكان المحليين والرأسين مرتبطين فقط بعد العينين حيث تفاجأ السكان عندما وجدوا ثعبان برأسين ينزلق من أعلى الأشجار حيث أمسكوا بعصا وفحصوا هذا الكائن الغريب.