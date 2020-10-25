تكنولوجيا: REALME تستعد لإطلاق هاتف REALME C15 برقاقة معالج كوالكوم قريباً

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت على تويتر مؤخراً على خطط REALME لإطلاق إصدار جديد من هاتف REALME C15 برقاقة معالج كوالكوم، على أن ينطلق هذا الإصدار للسوق الهندي قريباً.
كانت شركة REALME قد أطلقت هاتف REALME C15 برقاقة معالج MediaTek Helio G35 في شهر يوليو الماضي، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن الشركة في طريقها لإطلاق إصدار أخر في السوق الهندي برقاقة معالج كوالكوم.
أيضاً من المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد من هاتف REALME C15 باثنان من الألوان هما الأزرق والفضي، كما يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت.
يذكر أن REALME قدمت خلال الفترة الماضية 4 من الإصدارات المتوسطة ومنخفضة التكلفة من هواتف Realme C، والتي تشمل كلاً من REALME C11، وREALME C12، وREALME C15 وأيضاً REALME C17، حيث جاءت ثلاثة من هذه الإصدارات في السوق الهندي برقاقات معالج MediaTek Helio G35.
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