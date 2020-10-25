دبي تطلق تقنية التعرف على الوجه في وسائل النقل العام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 05:22 مساءً - خلال تدشين ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ”محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب“، التابعة لإدارة أمن المواصلات في دبي، اليوم الاحد، تم الكشف عن 5 منصات تختص بتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المهام الأمنية، ومن بينها تقنية التعرف على الوجوه التي ستستخدم في وسائل النقل العام.

وتهدف هذه المحطة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى ”دعم وتعزيز العمل الأمني عبر توفير بيئة تدريبية تحاكي أرض الواقع“.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد، أن ”دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة ضمن كافة القطاعات، لاسيما القطاع الأمني بما يضمن تأكيد ريادتها وحرصها على ترسيخ أسس منظومة الأمن وضمان الأمان للمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر، ويؤكد القدرة العالية على مواجهة التحديات“.

ونظمت إدارة أمن النقل، محاكاة لهجوم في نسخة عن محطة مترو، تحت أنظار الشيخ حمدان بن محمد.

وتضمنت المحاكاة ”عرضا لسيناريو احتجاز رهائن في محطة مترو، حيث قام فريق التدخل السريع باستعراض قدراتهم وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف، ومواجهة أي خطر قد يواجه قطاع النقل والمواصلات“، بحسب ”وام“.

التعرف على الوجوه

وتضم قاعة المختبر الخاص بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، 5 منصات، الأولى تختص بتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المهام الأمنية من خلال نظام التعرف على الوجوه الذي يتميز بتسع خصائص ذكية اختصرت زمن التعرف على المطلوبين من خمس ساعات عمل إلى دقائق معدودة.

وقال المسؤول في إدارة أمن المواصلات جمال أحمد راشد، لوكالة فرانس برس، إن نظام التعرف على الوجه ”في مرحلة التعلم الآلي في وسائل النقل العام، سيدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة في كافة المحطات“.

وأوضح راشد أنه في السابق ”للتعرف على شخص مطلوب أو مشتبه به، كان يستغرق الأمر خمس ساعات على الأقل. واليوم بالنظام الحديث يمكن ذلك في أقل من دقيقة. والنظام يعطي نتائج كاملة“.

الأدوات الذكية

أما المنصة الثانية فتشمل الأدوات الذكية المستخدمة في إدارة أمن المواصلات، وتضم 25 خوذة ذكية، وعشر نظارات ذكية.

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وبحسب ”وام“، فقد تم استخدام هذه الأدوات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في 24 موقعا، حيث يمكن لهذه الأدوات الذكية رصد حرارة مرتادي المواصلات العامة في زمن قياسي وبعدد 200 شخص كحد أقصى في الدقيقة.

كما تضم هذه المنصة نظام الاستدعاء الذكي، وهو عبارة عن أزرار كهربائية تتصل بساعة يد يرتديها مسؤول الأمن وتوزع هذه الأزرار على المواقع الهامة في المحطات والمسؤولين وعند الضغط على الزر يصل تنبيه إلى الساعة بموقع الاستدعاء ومن مسافة 100 متر.

الطائرات المسيرة

وتشمل المنصة الثالثة الطائرات المسيرة التي تستخدم في إدارة الحشود في الفعاليات والأزمات المختلفة، وهي مزودة بكاميرات حرارية يمكنها التصوير في أي وقت من نهار أو ليل لكشف المخاطر المحتملة على السكك الحديدية.

كما تتمتع بخاصية التصوير عن بعد بالتقريب، وتم تزويدها بمكبر صوتي للتوجيه بلغات متعددة.

وزُودت هذه الطائرات بأنظمة البث المباشر بغرفة عمليات أمن المواصلات، وتم ربطها بمحطة أرضية تزودها بالطاقة المستمرة وهي في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات متواصلة لتغطية شاملة لأي حدث أو فعالية.

ضباط أمن المواصلات

أما المنصة الرابعة فتضم مشروع تأهيل ضباط أمن المواصلات للتحقيق في حوادث القطارات والسكك الحديدية، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، حيث تم ابتعاث مجموعة من الكوادر لدراسة تخصصات كهرباء وميكانيك القطارات.

وتختص المنصة الخامسة من مختبر محطة حمدان الذكية، بالفرق التخصصية، وهي قوات ”السوات“ في أمن المواصلات، ومعنية بالتدخل السريع في مواجهة الأزمات المحتملة.

وستُنشر هذه الوحدات الخاصة في محطة المترو الكبرى التي ستخدم موقع معرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي ابتداء من تشرين الأول 2021.