بعد انتظار طويل … لينكد إن يضيف خاصية الستوري

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لينكد ان يضيف خاصية الستوري
يصنف موقع لينكد إن ضمن الشبكات الاجتماعية، وتأسس في ديسمبر كانون الأول عام 2002 وبدأ التشغيل الفعلي في 5 مايو 2003. يستخدم الموقع أساسًا كشبكة تواصل مهنية. في يونيو 2012 بلغ عدد المسجلين في الموقع أكثر من 176 مليون عضو من أكثر من 200 دولة.
بدأ موقع ”لينكد إن“ منح المستخدمين خاصية جديدة تتمثل في نشر قصص يومية لمدة 24 ساعة (ستوري)، وهي الخاصية التي كان تطبيق التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، أول من قام بها.
لينكد إن ستوري
وظهرت الخاصية في منصات ومواقع تواصل اجتماعي أخرى مثل ”واتساب“، ”فيسبوك“، ”انستغرام“، ويمكن للمستخدمين من تسجيل يومياتهم عبر الفيديو، أو نشر صور خاصة فيهم، خلال قصص تبقى على التطبيق لمدة 24 ساعة فقط.
ولا يتمتع ”لينكد إن“ بشهرة واسعة منذ انطلاقته في العام 2003، إلا أنه تطور في السنوات الماضية، بعد أن توصل عملاق التكنولوجيا الأمريكية ”مايكروسوفت“ لاتفاق بقيمة 16 مليار دولار، بهدف الاستحواذ على الموقع.
حسب شركة كوانتكاست في شهر أكتوبر 2012 فإن لينكد إن يزوره شهريًا أكثر من 42.7 مليون زائر فريد من داخل أمريكا، وأكثر من 117.2 مليون زائر فريد من أنحاء العالم. في مايو 2011 بدأت أسهم لينكد بالتداول في بورصة نيويورك.
وفي 13 يونيو 2016 قامت شركة مايكروسوفت بالاستحواذ على لينكد إن في صفقة بلغت 26 مليار دولار
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