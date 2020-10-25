تكنولوجيا: تأجيل إطلاق لعبة Apex Legends لجهاز Nintendo Switch حتى العام المقبل

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Electronic Arts عن تأجيل إطلاق لعبة Apex Legends لأجهزة Nintendo Switch حتى العام المقبل 2021.
تستعد شركة Electronic Arts لإطلاق لعبة Apex Legends القتالية على Steam خلال الأسابيع المقبلة ، حيث يأتي هذا القرار بعد إعلان الشركة عن تأجيل إطلاق اللعبة على أجهزة Nintendo Switch.
وتتوفر لعبة Apex Legends القتالية بالفعل على أجهزة PlayStation، وXbox، كما تتاح اللعبة لأجهزة الحاسب أيضاً، حيث تتوفر اللعبة للتحميل بشكل مجاني إلا أن موعد إصدار اللعبة على أجهزة Nintendo Switch تم تأجيله حتى 2021.
وتعد لعبة Apex Legends من الألعاب القتالية التي تحظى بشعبية كبيرة على أجهزة الألعاب، إلا أنها تتميز بأحداث أكثر حدة مقارنة بلعبة Fortnite، أيضاً تحرص شركة Electronic Arts على إطلاق التحديثات بإنتظام للعبة Apex Legends، إلا أنها تغيب عن الأجهزة المحمولة مقارنة بلعبة Fortnite التي تتوفر على الكثير من الأجهزة المحمولة الآن.
يذكر أن Electronic Arts لم تقدم تاريخ دقيق لإصدار لعبة Apex Legends العام المقبل على أجهزة Nintendo Switch، إلا أن فريق العمل أكد على أن إصدار Nintendo Switch سيأتي بالمميزات الرئيسية التي إشتهرت بها اللعبة حتى الآن.
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