تكنولوجيا: مقطع فيديو يؤكد على كفاءة هاتف IPHONE 12 في مقاومة الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل في إعلانها الرسمي عن سلسلة هواتف IPHONE 12، على دعم الإصدارات الجديدة معايير مقاومة الماء، ولقد أكد مقطع فيديو نشر مؤخراً على منصة اليوتيوب على كفاءة ميزة مقاومة الماء.

تم إختبار كفاءة مقاومة الماء في هاتف IPHONE 12 عبر قناة EverythingApplePro EAP على منصة اليوتيوب، حيث إستعرض مقطع الفيديو كفاءة مقاومة الماء في الأعماق القريبة وأيضاً عند غمر الهاتف في المياه العميقة، ولقد تم إجراء الإختبارات ذاتها على إصدار ابل السابق iPhone 11.

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ولقد أكد مقطع الفيديو على قدرة هاتفي ابل iPhone 11، و iPhone 12 على مقاومة الماء في عمق 2 من الأمتار في الإختبار الأول، حيث إستطاع الهاتفين مقاومة الماء لمدة 30 دقيقة، كما إستمرت الشاشة ولوحة اللمس وأيضاً الميكروفون في العمل بشكل جيد بعد إنتهاء الإختبار.

أيضاً تم غمر الهاتفين في المرحلة الثانية في مياه بعمق 5.49 متر، حيث إستطاع الهاتفين أيضاً إجتياز هذا الإختبار بشكل جيد، ومن ثم تم إختبار كفاءة مقاومة الهاتفين للماء عند عمق 9.14 متر لمدة 21 دقيقة، وهو ما يؤكد على كفاءة خاصية مقاومة الماء في إصدارات ابل حتى الآن.

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