هكذا يمكنك مراسلة أصدقائك في فيسبوك من تطبيق إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 03:21 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة فيسبوك في نهاية شهر ايلول الماضي عن البدء بدمج تطبيق مسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق إنستغرام للعمل من خلال منصة واحدة، مما يتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين في هاتفه.

وقد بدأت الشركة الآن بطرح هذه الميزة للمستخدمين، وتعمل ميزة المراسلة عبر التطبيقين في كلا الاتجاهين مما يعني أنه يمكنك إرسال الرسائل من مسنجر إلى أصدقائك في إنستغرام، أو إرسال الرسائل من إنستغرام إلى أصدقائك في مسنجر.

ولكن هناك بعض القيود؛ يمكنك مراسلة الأشخاص فقط في فيسبوك من خلال حساب إنستغرام، ولا يمكنك إرسال رسائل إلى المجموعات في مسنجر أو صفحات فيسبوك، وفي تطبيق مسنجر يمكنك إرسال رسائل إلى أي حساب في إنستغرام، وليس إلى مجموعات إنستغرام التي لديك في خدمة الرسائل المباشرة.

كما يجب أن تضع في اعتبارك أن التطبيقين لم يدمجا بالكامل، حيث لن تظهر محادثات مسنجر الخاصة بك فجأة في إنستغرام، أو العكس، فكل ما في الأمر أنه أصبح بإمكانك البحث عن أصدقائك في التطبيق الآخر ومراسلتهم مباشرة من التطبيق الذي تستخدمه الآن.

فيما يلي سنستعرض كيفية مراسلة أصدقائك في فيسبوك من تطبيق إنستغرام:

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قبل البدء؛ يجب عليك تحديث كل من تطبيق إنستغرام وتطبيق مسنجر إلى أحدث إصدار من خلال متجر التطبيقات، ثم اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستغرام في جهازك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

اضغط على أيقونة مسنجر التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

اكتب اسم الشخص الذي تريد مراسلته في مسنجر في شريط البحث بالأعلى.

أثناء الكتابة؛ ستظهر النتائج في الأسفل في أقسام مختلفة، حيث سيظهر الأشخاص الآخرون في إنستغرام في الجزء العلوي، ويتبعهم قسم (أصدقاء فيسبوك) Facebook Friends، اضغط على اسم الشخص الذي تبحث عنه إذا ظهر، أو اضغط على خيار (إظهار الجميع) See All لمشاهدة المزيد من نتائج فيسبوك.

بمجرد أن تقوم بالضغط على اسم الشخص الذي تريد مراسلته، سترى رسالة في أعلى الشاشة تقول: “أنت تراسل حساب فيسبوك”. يمكنك الآن إرسال رسالة وسيشاهد صديقك إشعارًا مماثلًا.

إذا لم تكن صديقًا للشخص الذي تريد مراسلته عبر مسنجر، فسيُطلب منه (قبول) Accept الرسالة.

تُعد ميزة المراسلة عبر التطبيقات مفيدة حقًا لأولئك الذين يرغبون في مراسلة أصدقائهم في فيسبوك، ولا يريدون تثبيت تطبيق فيسبوك أو مسنجر في هواتفهم.

الجدير بالذكر أن فيسبوك تطرح هذه الميزة تدريجيًا للجميع، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار لبعض الوقت.