تكنولوجيا: تراجع آداء البطارية في هاتف IPHONE 12 مع تنشيط تقنية 5G بشكل ملحوظ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على تراجع آداء البطارية في هاتف IPHONE 12 ساعتين تقريباً عند تنشيط تقنية 5G في الهاتف، وذلك وفقاً لإختبارات أجريت في وكالة ANATEL.

تعمل تقنية 5G غالباً على إستنفاذ البطارية بشكل سريع في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، ومع إنطلاق إصدارات ابل الأولى من هواتف 5G ترقب الكثيرين آداء البطارية في IPHONE 12.

لا تكشف ابل عن قدرة البطارية في الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، حيث تكتفي شركة ابل بعرض تفاصيل حول آداء البطارية في الإصدارات الجديدة، ولقد إستعرض تقرير جديد جاء من وكالة ANATEL البرازيلية آداء بطارية هاتف IPHONE 12 Pro، حيث تأتي بطارية الهاتف بقدرة 2815 mAh وهي سعة أقل من المتوسط إذا تم مقارنتها بإصدارات الأندوريد المميزة.

Advertisements

كما أوضح التقرير أن سعة بطارية هاتف IPHONE 12 انخفضت بشكل ملحوظ عند تنشيط تقنية شبكات 5G في الهاتف، حيث سجلت بطارية الهاتف عمر شحن يصل إلى 10 ساعات و23 دقيقة قبل تنشيط تقنية 5G في الهاتف، ومن ثم أنخفضت عمر الشحن إلى 8 ساعات و25 دقيقة بعد تنشيط شبكات 5G.

من جانب أخر أشارت “Kaiann Drance” نائب رئيس التسويق في شركة ابل إلى أن الشركة قامت بإضافة تحسينات مختلفة على البرمجيات لدعم عمر البطارية مع تقنية 5G، كما أكدت على أن ابل تتعاون مع مشغلي الخدمة لتحسين آداء تقنية 5G في هواتف IPHONE 12.

المصدر

اعلان





