تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف Galaxy S21 5G المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الأضواء للعملاق الكوري الآن في ترقب لمزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy S21 5G، ومن جديد تقدم التسريبات تفاصيل جديدة حول الألوان المقدمة من سامسونج لهواتف Galaxy S21 العام المقبل.

رصدت خلال الفترة الماضية صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المتوقع لهواتف Galaxy S21، كما رصدت تسريبات مصورة حية لوحدات الكاميرة الخاصة بهاتف Galaxy S21 والتي تؤكد على تصميم الكاميرة الذي ظهر في الصور ثلاثية الأبعاد، إلا أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لا تؤكد بشكل تام على أن هذا التصميم هو التصميم النهائي لسلسلة Galaxy S21.

ولقد أشارت التقارير التي نشرت حتى الآن إلى أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق هواتف Galaxy S21 في شهر يناير من بداية العام المقبل، إلا أن بعض التقارير مازالت تؤكد على أن سامسونج لن تتجه إلى تغيير جدولها الزمني لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy S، لذا لن يتم الكشف عن الإصدارات الجديدة قبل شهر فبراير من العام المقبل.

وتسلط التسريبات اليوم على ألوان سلسلة Galaxy S21 بشكل خاص، حيث تؤكد التسريبات على أن سامسونج ستتجه إلى دعم هواتف Galaxy S21 5G وGalaxy S21 Ultra بالألوان الرئيسية مثل الأسود، الفضي، كما ستميز الإصدارات الجديدة بظلال باللون الوردي والبنفسجي.

من جانب أخر تدعم سامسونج أصغر إصدار في السلسلة باللون الأبيض، كما تقدم هذا الإصدار بإختيارات أخرى في الألوان تشمل اللون الرمادي، والوردي وأيضاً البنفسجي.

كما تشير التسريبات إلى أن إصدار سامسونج الأوسط Galaxy S21 Plus 5G سيتوفر بدرجات من ألوان الأسود والفضي، أيضاً تقدم سامسونج اللون البنفسجي لهاتف Galaxy S21 Ultra 5G، حيث يعد اللون البنفسجي من الألوان الغير تقليدية في سلسلة Galaxy S، إلا أن سامسونج قدمت Galaxy Z Flip باللون البنفسجي Mirror.

ويؤكد Ross Young على أن الألوان السابقة ستقدم في الإصدارات الأولى من سلسلة هواتف Galaxy S21، لذا من المتوقع أن تقدم سامسونج إختيارات أخرى في الألوان بعد إنطلاق هواتف Galaxy S21 رسمياً إلى الأسواق.

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