تكنولوجيا: حافظة Raptic Shield تدعم حماية هاتف iPhone 12 بكفاءة أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Raptic مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من الحافظات المخصصة لسلسلة iPhone 12 الجديدة، والتي تدعم المستخدمين بميزة المقاومة الأعلى لسقوط الهاتف من مسافة 10 أقدام، كما تقدم تصميم شفاف من الجهة الخلفية.

تتوفر حافظات Raptic الجديدة لكلاً من هاتفي iPhone 12، وiPhone 12 Pro وأيضاً الإصدارات المرتقب إطلاقها iPhone 12 mini، و iPhone 12 Pro Max، حيث تقدم حافظات Raptic Shield أعلى حماية ومقاومة ضد السقوط، وذلك بفضل تصميم الحافظة المميز بإطار من الألومنيوم، مع تصميم شفاف من الجهة الخلفية.

كما تأتي حافظات Raptic Shield بتصميم يدعم مقاومة الميكروبات، وقد إستطاعت الحافظة أن تتخطى معايير MIL-STD-810G في المقاومة، حيث خضعت لإختبارات المقاومة للسقوط حتى 10 أقدام.

ويتميز تصميم حافظات Raptic Shield بإرتفاع الجزء الأمامي بنسبة 1.2 مم لدعم حماية أعلى لهواتف iPhone 12 مع الأسطح الخشنة أو التي قد تؤثر على شاشة الهاتف.

أيضاً تم تصميم الإطار الخاص بحافظات Raptic Shield من الألومنيوم آلياً، لتتوافق مع تصميم إطارات هواتف iPhone 12 وتقدم الدعم الأمثل، كما يدعم إطار الحافظة طبقة من المطاط أملس يقدم طبقة حماية داخلية للهاتف، ويدعم إمتصاص الصدمات بآداء فائق.

كما تأتي حافظة Raptic Shield بتجربة سلسلة في إزالتها وتركيبها على هواتف iPhone 12، وتتميز الجهة الخلفية من الحافظة من مادة البولي كربونات الشفافة لإظهار تصميم الهاتف الأنيق، لذا ستجمع الحافظة بين المقاومة والحماية الفائقة دون أن تحجب تصميم أو لون الهاتف.

حافظة Raptic Shield ستدعم أيضاً الحماية من الميكروبات لدعم حماية هواتف iPhone 12 من تراكم الميكروبات على سطح الهاتف عند ملامسة أسطح أخرى، كما تتوافق الحافظة مع الشحن اللاسلكي Qi.

ومن المقرر أن تتوفر حافظات Raptic Shield بألوان الأحمر، والأزرق، والأسود، والأسود والأحمر المتدرج، وأيضاً الأزرق المائل للأخضر، كما تأتي الحافظة بسعر 30 دولار تقريباً.

المصدر

اعلان





