شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من الشاحن اللاسلكى بعد طرح iPhone 12.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت أبل عن طرح نسختها الجديدة من هواتف آيفون الجديدة فى وقت سابق من أكتوبر الحالى، نصح موقع "ماك رومرز" التقنى مستخدمى آيفون بعدم وضع الشاحن اللاسلكى Megasafe الجديد على الغطاء الجلدى للهاتف، وفى حال قام المستخدم بوضع ذلك الشاحن اللاسكى على غطاء الهاتف الجلدى، فإن ذلك قد يؤدى إلى حدوث علامة دائرية تشوه منظر الغلاف، وفق الموقع، إلى ذلك لا تتوفر حالياً أغطية جلدية من أبل خاصة بالإصدارات الجديدة من آيفون 12، بحسب "ماك رومرز" الذى أشار إلى أنها ستطرح للبيع فى 6 نوفمبر القادم.

غير أن أبل حذرت من احتمال حدوث علامات دائرية على الأغطية الجلدية، ولفتت إلى ضرورة عدم وضع بطاقات الائتمان أو أى بطاقات ممغنطة بين هاتف آيفون والشاحن اللاسلكى لأن ذلك قد يؤدى إلى تلفها.

كما أوضحت أنه فى حالة ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف أثناء الشحن باستخدام "MagSafe"، فإن ذلك سيؤدى إلى التوقف عن الشحن عند الوصول إلى نسبة 80%، مضيفة أنه فى حال كان هاتف آيفون متصلاً بالشاحن اللاسكى وكأبل Lightning، فسيتم الشحن عبر Lightning فقط.

ولتنظيف شاحن "MagSafe"، يجب أولاً فصل الشاحن عن الطاقة وإزالة أى بقايا من الحلقة المعدنية بعد ذلك عن طريقة استخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً، مع ضرورة تجنب استخدام أى منظفات كيماوية فى عملية التنظيف.