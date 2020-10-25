شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الإيطالية تحقق مع تليجرام بسبب الصور العارية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "The verge"، يمكن للروبوتات إنشاء صور عارية مزيفة تحتوى على علامات مائية أو تظهر عريًا جزئيًا فقط، ويدفع المستخدمون مقابل الكشف عن الصورة بأكملها.

ويمكن للمستخدمين إرسال صورة لامرأة إلى الروبوت والحصول على نسخة من الصورة مرة أخرى مع إزالة الملابس، وعدم وجود إشارة إلى أن الصورة قد تم تغييرها.

ووفقًا لـ Sensity، فإن عددًا محدودًا من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الروبوت، والتي تم سحب معظمها من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ثم التلاعب بها، هي لضحايا بدا أنهم قاصرون.

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كما وجدت Sensity، أن الصور العارية المزيفة تم إنشاؤها بواسطة برنامج DeepNude، الذي ظهر على الإنترنت العام الماضي.

وأزال منشئه موقع الويب الخاص به قائلاً: "احتمال أن يسيء الناس استخدامه بشكل مرتفع للغاية"، ولكن تم إجراء هندسة عكسية للبرنامج وهو متاح على نطاق واسع في مستودعات مفتوحة المصدر ومواقع التورنت.

وقالت الوكالة الإيطالية في بيان للإعلان عن تحقيقها في هذه المسألة: "سهولة استخدام هذا البرنامج تجعل أي شخص لديه صورة على شبكة الإنترنت ضحية لتقنية deepfake"، وتخطط الوكالة أن تطلب من تليجرام تقديم معلومات للتحقق مما إذا كانت تلتزم بلوائح حماية البيانات.