تكنولوجيا: صور حية تستعرض تصميم ومواصفات هاتف LG Q52 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة LG لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان LG Q52، والذي رصد في مجموعة من الصور الحية التي قدمت تفاصيل واضحة عن تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

يأتي هاتف LG Q52 قريباً بنفس التصميم المميز لإصدار الشركة السابق K52 الذي قدم للأسواق خلال الشهر الماضي، حيث تشير التوقعات إلى أن LG تطلق نفس الإصدار بعلامة LG Q52 التجارية في أسواق أخرى.

ولقد كشفت الصور الحية عن أن هاتف LG Q52 يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED ثلاثي، كما يأتي الهاتف بنفس حجم الشاشة المميز لهاتف K52 الذي تميز بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش بجودة عرض HD بلس.

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أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف LG Q52 رقاقة معالج Helio P35، كما يأتي بذاكرة عشواية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يضم LG Q52 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات المصورة لورقة مواصفات LG Q52 أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع، كما يظهر الهاتف في الصور باثنان من الألوان هما الأحمر والأبيض، ومن المتوقع أن ينطلق للأسواق بسعر 225 يورو.

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