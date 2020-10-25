شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تفكيك iPhone 12 لاكتشاف المكونات الداخلية للهاتف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طرح أول هاتفين من سلسلة iPhone 12 للبيع ووصولهما إلى المستخدمين، بدأ العاملين فى شركة iFixit الأمريكية بتفكيكهما، وكشفوا عن مجموعة من التفاصيل، جنبا إلى جنب المكونات الموجودة تحت تلك شاشات الهواتف الذكية الجديدة، إذ يتشابه كل من iPhone 12 و iPhone 12 Pro بشكل مدهش من الداخل، لكن يشير خبراء iFixit إلى أن الطراز الأرخص به فاصل بلاستيكى فى المكان الذى توجد به عدسة هاتف Proالمقربة ومستشعر LiDAR.

ويمتلك الهاتفان أيضًا نفس حجم البطارية 10.78 واط، وهى أصغر قليلاً من بطاريتى 11.91 و 11.67 واط الموجودة بهاتفى iPhone 11 و 11 Pro للعام الماضى، مما يفسر أن عمر البطارية بهاتف iPhone 12 لا يتطابق تمامًا مع سابقه.

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وأظهرت عملية تفكيك الهاتفين أيضًا إلى امتلاكهما لوحات أكبر بكثير، وهذا على الأرجح بسبب إضافة تقنية الجيل الخامس 5G، والتى قد تضغط على حجم البطارية.

جديربالذكر طرحت أبلiPhone 12 للبيع فى جميع أنحاء العالم أول من أمس الجمعة، حيث أصبح بإمكان العملاء شراء الهاتف الجديد إما عبر الإنترنت أو من خلال المتجر، إذ يأتى الهاتف الجديد مع شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وشاشة 6.1 بوصة، وحواف مسطحة وشاشة زجاجية صلبة من السيراميك.