شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انتشارها .. لعبة Among US تتعرض لهجمات خبيثة تثير إزعاج مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام فقط من قيام عضوة الكونجرس الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بلعب "Among US" لجمهور يزيد عن 435000 مشاهد، تكافح InnerSloth، الشركة المطورة اللعبة لصد هجمات البريد العشوائى الذى بدأ التأثيرعلى اللعبة، إذ بدأ الهجوم فى الانتشار عبر قاعدة مستخدمى اللعبة مساء الخميس، ويتسبب فى قيام اللاعبين بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الدردشة برسائل توجه الأشخاص إلى قنوات يوتيوب و Discord الخاصة بشخص يستخدم الاسم المستعار "Eris Loris"، مع تهديدهم إذا لم يشتركوا، كما تروج بعض الرسائل أيضًا لحملة الرئيس دونالد ترامب لعام 2020.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، قالت InnerSloth إنها على دراية بمشكلة القرصنة الحالية، مؤكدة أنها خططت لطرح تحديث طارئ من جانب الخادم لمعالجة مشكلة البريد العشوائى، وقال فورست ويلارد، أحد المطورين الثلاثة الذين يشكلون فريق InnerSloth، إنهم بدأوا فى طرح التحديث فى وقت ما فى منتصف الليل، ولكن لا يبدو أنه لم عالج المشكلة؛ إذ تستمر التقارير الجديدة عن الرسائل غير المرغوب فيها فى إغراق تويتر.

كما يشير موقع Kotaku للألعاب، أن لعبة"Among US" تواجه مشكلة قرصنة منذ فترة حتى الآن، ولكن هذا الحادث الأخير كان على نطاق مختلف، إذ يدعى المخترق أنه تمكن من الوصول إلى ما يصل إلى 1.5 مليون لعبة، مما يؤثر بدوره على ما يقرب من 5 ملايين لاعب فى المجموع.