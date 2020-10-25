Huawei تعمل ربما هي الأخرى على هاتف قابل للطي يمتاز بتصميم صدفي

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما لا نزال ننتظر أن تقوم شركة Huawei بإطلاق خليفة الهاتف القابل للطي Huawei Mate XS، فيبدو أن الشركة الصينية تستكشف إمكانية عمل جهاز منافس لـ Galaxy Z Flip بتصميم صدفي. على الأقل وفقا لبراءة تصميم تم تسجيلها من قبل شركة Huawei في شهر أبريل الماضي لدى المكتب الوطني الصيني للملكية الفكرية.

إنطلاقًا من الصور، يبدو الهاتف مشابها بشكل لافت للنظر للهاتف Galaxy Z Flip مع إستثناء واحد يتمثل في توفر هاتف Huawei على شاشة خارجية أكبر بكثير سيتم إستخدامها لأكثر من مجرد عرض الإشعارات والوقت. تأخذ الجزء الأفضل من النصف العلوي من الواجهة الخلفية حيث يتم وضع الكاميرات.

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ونظرًا لأن الصور لا تعرض أي كاميرا أمامية، فإن الشاشة الخارجية ستتيح للمستخدمين المحتملين إستخدام الكاميرات في الخلف لإلتقاط صور السيلفي. بهذه الطريقة، سيكون التصميم الأمامي حيث تكون الشاشة القابلة للطي نظيفًا بدون أي قواطع أو عوائق.

لا توجد صور تظهر الهاتف مغلقًا من الجانب، لذا لا نعرف ما إذا كانت شركة Huawei تُخطط لترك فجوة صغيرة بين النصفين. على أي حال، ضع في إعتبارك أن هذه مجرد براءة إختراع ولا يوجد دليل حقيقي على أن شركة Huawei تعمل على هاتف ذكي قابل للطي يتبنى هذا التصميم. في الأخير، ليست كل براءات الإختراع تصل إلى العالم الواقعي.