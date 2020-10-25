مايكروسوفت تٌقلص سعر الهاتف المُزدوج الشاشة Surface Duo إلى 1200$

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد أكثر الأجهزة إثارة للاهتمام في الذاكرة الحديثة، ونقصد هنا Surface Duo من مايكروسوفت حصل على أول خصم كبير مباشرة من متجر Microsoft Store. كان يتم بيعه في الأصل مقابل 1400 دولار أمريكي لنسخة 128GB، ولكن تم الآن تقليص سعر هذه النسخة بنحو 200 دولار أمريكي ليصل إلى 1200 دولار أمريكي. تم تقليص سعر نسخة 256GB أيضًا بنحو 200 دولار أمريكي كذلك ليصل سعرها الآن إلى 1300 دولار أمريكي. ومع ذلك، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول مدة صلاحية هذه العروض.

لقد تم مؤخرًا تداول مجموعة من التقارير حول مشكلة الجودة في Surface Duo الجديد، وإتضح كذلك أنه من الصعب جدًا إصلاحه. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مايكروسوفت توفر خطة الضمان Accidental Damage Coverage مقابل 199 دولار أمريكي والتي تغطي جميع الأضرار الميكانيكية والعرضية لمدة عامين كاملين.

لا توجد حتى الآن أي معلومات عما إذا كان Surface Duo سيشق طريقه إلى الأسواق الأخرى أو ما إذا كان سيبقى حصريًا للسوق الأمريكي.

للتذكيٍر، الهاتف Surface Duo يضم شاشتي OLED بحجم 5.6 إنش وبدقة +FUllHD لكل واحدة، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، فضلا عن بطارية بسعة 3577mAh.

الهاتف Surface Duo يضم كذلك كاميرا واحدة بدقة 11 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 تتواجد أعلى الشاشة اليمنى بجانب الفلاش LED. مايكروسوفت تروج لميزة ” التقريب الفائق ” مع تقريب رقمي يصل إلى ×7. هذه الكاميرا قادرة أيضًا على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية وتأتي مع تقنية EIS.

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الميزة الأكثر تميزًا في جهاز Surface Duo هي براعته في تعدد المهام علمًا أن هذا الجهاز يعمل بنظام Android 10 ويجلب معه واجهة خاصة تعتد مايكروسوفت أنها ستغير قواعد اللعب فيما يخص الإنتاجية أثناء التنقل. أعادت مايكروسوفت صياغة تطبيقات Office و OneDrive خصيصًا من أجل Surface Duo، وهناك تطبيقات من الطرف الثالث مثل Kindle شقت طريقها هي الأخرى إلى Surface Duo.

سيعمل Surface Duo أيضًا مع جميع تطبيقات الأندرويد الحالية ويأتي مع خوارزمياته الخاصة التي يمكنها التنبؤ بالمكان الذي ترغب في عرض المحتوى فيه وكيفية فتح تطبيقات جديدة بجانب بعضها البعض.

يوفر المفصل القابل للدوران بمعدل 360 درجة أوضاعًا متعددة للإستخدام وحالات إستخدام مختلفة، وتأتي كلا الشاشتين مع الدعم للقلم Surface Pen من مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، فجهاز Surface Duo نحيف للغاية بحيث يبلغ سمكه 9.6 ملمتر فقط عندما يكون مطويًا. على الرغم من صغر سعة البطارية، فقد تم تصنيفها على أنها قادرة على توفير 15.5 ساعة من مشاهدة الفيديوهات المحفوظة في الجهاز وما يصل إلى 27 ساعة من المحادثات. ويأتي Surface Duo كذلك مع شاحن بقوة 18W.

الذاكرة العشوائية في Surface Duo يبلغ حجمها 6GB، في حين تبلغ الذاكرة الداخلية 128GB أو 256GB علمًا أنها غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.