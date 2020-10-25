شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يشجع مستخدميه بالولايات المتحدة على التصويت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مستخدمو تويتر فى الولايات المتحدة على مطالبات فى الجداول الزمنية من أجل تشجيعهم على التصويت المبكر، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر، وتتضمن التحديثات تنبيهات فورية توجه المستخدمين إلى إعلانات الخدمة العامة عبر تويتر، ومطالبات بالتصويت المبكر والعثور على خيارات التصويت المبكر من مجموعة (BallotReady) غير الحزبية المدافعة عن التصويت.

كما تتضمن ميزات تفاعلية، ومن ضمنها زر "أعجبني" المتحرك ورموز تعبيرية خاصة بوسوم صوت مبكرًا (VoteEarly) وأنا صوتت (IVoted) وأنا صوتت مبكرًا (IVotedEarly) وصوتت (YoVoté)

وقالت بريدجيت كوين، مديرة السياسة العامة، وسام توايرز كبير مديرى المنتجات، فى تدوينة: "بالنظر إلى أن الناخبين يواجهون تحديات غير مسبوقة عند الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الأمريكية القادمة لعام 2020، فإن تويتر يبذل قصارى جهده لضمان وصول الأشخاص إلى المعلومات الموثوقة التى يحتاجونها لممارسة حقهم فى التصويت".

وأدخل تويتر العديد من الإجراءات التى تهدف إلى تقليل الالتباس حول الانتخابات الرئاسية، وغيّر هذا الأسبوع بشكل مؤقت الطريقة التى يتعامل بها مع ميزة إعادة التغريد، وذلك فى سبيل منع انتشار المعلومات المضللة، مما أضاف بعض الخطوات إلى العملية.

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وعندما يضغط المستخدمون على زر إعادة التغريد، فإن المنصة تشجعهم على التعليق قبل المشاركة، مما يجعلها تغريدة مقتبسة بدلاً من كونها تغريدة معاد نشرها.

وأعلن تويتر فى الشهر الماضى عن مجموعة جديدة من القواعد لمعالجة المعلومات المضللة قبل الانتخابات الأمريكية، وتضمنت القواعد خططًا لتسمية أو إزالة التغريدات التى تحتوى على معلومات خطأ حول تزوير الانتخابات ونتائجها.

وأضاف تويتر مركزًا انتخابيًا بمعلومات باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وقال إنه سيسمى التغريدات من المرشحين الذين يعلنون فوزهم قبل الأوان، وحظرت فى العام الماضى جميع الإعلانات السياسية.

وأكد تويتر أنه قام بزيادة عدد موظفيها العاملين فى الانتخابات الأمريكية للرد على أى قضايا تطرأ فى يوم الانتخابات.